Xabi Alonso se despide del madridismo con un frío comunicado

Se acabó la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid. El tolosarra no pudo superar la derrota en la final de la Supercopa de España y Florentino Pérez cumplió su promesa de cesarlo, a la que el torneo "menos importante", según el exentrenador, no fue como se esperaba.

Xabi acudió ayer a la Ciudad Deportiva para recoger sus cosas y terminar su etapa con el conjunto blanco. Fue una sorpresa para casi todos. Los futbolistas se enteraron por el comunicado oficial y muchos lanzaron sus mensajes de adiós al tolosarra. Aunque no todos se sorprendieron de la decisión, ya que el frío abrazo de Florentino con Xabi tras la final dejaba muchas cosas claras.

El tolosarra se ha querido despedir de sus aficionados en un post de Instagram. Con dos fotografías algo frías y un comunicado aún más frío. La relación entre Xabi y gran parte del Real Madrid terminó muy tocada y su mensaje es un fiel reflejo de lo que ha sucedido estos siete meses.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió en sus redes sociales para despedirse del conjunto blanco.

Así se termina su etapa en el Real Madrid. Una etapa que se esperaba que fuera más larga y fructífera, pero donde el tolosarra no pudo con los pesos pesados del vestuario que se lo terminaron comiendo. El lunes terminó su tiempo en el banquillo del Bernabéu y el martes arranca el de su gran amigo, Álvaro Arbeloa.