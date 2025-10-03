Xabi Alonso: “La derrota no me desgasta”

Xabi Alonso asegura que la derrota no le “desgasta mucho” tras el meneo recibido en el derbi, pero recomienda “no quedarse enganchado”, en ella. Manda un mensaje a Valverde, que se saltó el rondo prepartido en Almaty: “Quiero que todos participen”. Aseguró que ningún jugador le ha dicho que no quiera ocupar una posición, y agregó con la misma rotundidad: “El equipo es lo más importante que los nombres propios”. Por último, tiene claro que Bellingham y Güler “pueden jugar juntos”.

“Llevo bastante bien las derrotas, no es la primera ni será la última. No me desgasto mucho”, afirma Xabi Alonso, que tiene su propia filosofía para afrontar tanto las victorias como las derrotas: “Que nos afecte lo justo para lo bueno y para lo malo, porque seremos más eficaces en el rendimiento. No lo olvidamos pero tampoco nos quedamos enganchados”.

Caso Valverde

El técnico blanco hizo ‘la cobra’ cuando le preguntaron por el comunicado de Valverde: “Él está bien, como lo estamos todos… Mañana queremos cerrar este bloque con una victoria y buen partido”. Eso sí, no se cortó cuando le recordaron que no participó en el rondo de suplentes antes del partido en Almaty: “Quiero que todos participen. Puede haber una lesión en el calentamiento y es importante que estén preparados”.

Afirma que no le descentra que se hable de esas cosas: “Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos. Hablamos mucho y corregimos cosas. Tengo la sensación de que para todos el equipo es lo más importante; individualmente todos son importantes, todos tendrán su momento; que quieran jugar es normal, hay que naturalizarlo. No es una situación nueva, tenemos que convivir y saber que volverá a pasar”.

Proximidad con los jugadores

“Ningún jugador, ni Fede, Rodrygo o Vinicius me ha dicho nunca que no quieran jugar en una posición. Todos tienen buena predisposición. Luego decido y elijo lo mejor para el equipo. Lo quiero dejar claro”, subrayó y agregó: “Siempre he notado la proximidad y la confianza de los jugadores respetándonos y trabajando de la mano”.

Afirma que son los futbolistas los que le informan de si van con sus selecciones, que su “puerta está abierta para los seleccionadores”, pero que “son los preparadores físicos los que tienen más contacto por si algún jugador llega con molestias y así controlen las cargas de trabajo”. “No es un alivio que Bellingham no vaya con su selección; él lo sabía, había hablado con Tuchel. Poco a poco está mejor, es cuestión de tiempo de que llegue a su mejor nivel”, agregó.

Bellingham, Güler y Endrick

“Bellingham y Güler y pueden ser complementarios. Necesitamos enganchar en esas zonas y es importante llegar a la posición del '10'. Ellos tienen que encontrarse cómodos y fluir. He visto que lo han hecho juntos, estoy seguro de que lo volverán a hacer”, afirmó. Endrick no ha debutado porque “sale de una lesión larga. Está entrenando bien y para que juegue va a depender del contexto del partido. Tiene gol y necesita poco para armar la pierna y demostrar la gran pegada que tiene”.

Alertó del Villarreal, que llega “en un buen momento”; que quiere ver reaccionar a su equipo tras el derbi “jugando bien, con intensidad, calidad y haciéndolo como equipo”. Afirmó que ser entrenador y jugador “no tienen nada que ver”, pero que ahora lo está “disfrutando”. Y concluyó asegurando que no le inquieta lo que diga la prensa: “No la leo ni la escucho mucho”.