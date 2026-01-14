Xabi Alonso se deja ver en las calles de Madrid tras su salida del club

El 12 de enero de 2026 es una fecha que no se olvidará con facilidad en la historia del Real Madrid. Ese lunes, soleado y con aparente normalidad en Valdebebas, el conjunto blanco hacía saltar la sorpresa al anunciar la destitución de Xabi Alonso de los banquillos del club. Minutos después, llegaba el anuncio oficial de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico, confirmando que la decisión estaba tomada desde hacía horas.

La derrota del Real Madrid por 2-3 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada el domingo 11 de enero en Arabia Saudí, desencadenó una decisión irreversible que afectaba de lleno al club: la destitución de Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco.

Nadie esperaba esta noticia, al menos en este momento. En las últimas semanas, el ruido que rodeaba la figura de Xabi Alonso sobre una posible destitución parecía haberse disipado. Las mejoras a nivel deportivo y de resultados, con cinco victorias consecutivas, habían reducido cualquier tipo de especulación, aunque la decisión ya estaba tomada internamente. La derrota ante el Barça fue la gota que colmó un vaso que llevaba tiempo a punto de desbordarse.

Mucha especulación y ruido hasta el momento

Se ha hablado mucho desde entonces de los motivos de la destitución, de los factores que resultaron determinantes para su salida y de las relaciones entre vestuario, cuerpo técnico y directiva. Diferencias en la gestión del grupo, dudas sobre el proyecto a medio plazo y la exigencia permanente de resultados marcaron una etapa que terminó antes de lo esperado.

“Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, decía el técnico tolosarra en el comunicado oficial, en el que admitía que las cosas no habían ido según lo previsto. “Agradezco al club, a los jugadores y, sobre todo, a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, concluía Xabi Alonso en un escrito frío y de apenas dos párrafos.

Xabi, tranquilo y paseando por Madrid

Pero dos días después de todo aquello, Xabi Alonso transmite calma. Este miércoles, el técnico vasco fue visto paseando por las calles de Madrid junto a su mujer, Nagore Aranburu, disfrutando de una jornada familiar, alejado del ruido mediático y de la presión que suele acompañar este tipo de decisiones.

Durante el paseo, Xabi Alonso se detuvo para hacerse fotos con aficionados, ciudadanos y cualquier persona que se le acercaba, sin escoltas ni medidas de seguridad a su alrededor. Cercano, educado y sonriente, dejó claro que su salida del club no ha alterado su manera de ser ni su relación con la gente.

Más tarde, la pareja entró en un restaurante del centro de la capital para comer, en una imagen que muchos interpretan como el reflejo de un entrenador que asume el final de su etapa con serenidad. Xabi Alonso se marcha del Real Madrid con la sensación de haber contado siempre con el respaldo de gran parte de la afición, consciente de que su futuro en los banquillos sigue siendo prometedor y que este adiós, aunque doloroso, no es un punto final, sino un nuevo comienzo.