Xabi Alonso: "Cuento con Rodrygo, es solo un partido"

El primer partido oficial del Real Madrid de Xabi Alonso se saldó con victoria mínima ante Osasuna (1-0) en el Santiago Bernabéu. Juego discreto del cuadro del técnico tolosarra y debut de Franco Mastantuono ilusionante para la afición madridista.

Alonso reconoció que "hubo cosas positivas y otras que no salieron bien", pero quiso extraer las cosas buenas. "Después de dos semanas de pretemporada de un equipo contra otro con una pretemporada más larga, me quedo con las cosas que nos han salido bien. Hay cosas que no, es evidente", admitió.

Para el tolosarra, este partido les tiene que servir de cara a los próximos. "Fue trabajado no fue fácil . Nos faltó frescura, ser más brillante, arriesgar. La victoria te da confianza. Aprendemos porque nos vamos a encontrar más partidos de estos", dijo.

Elogios a los nuevos

De su regreso al Bernabéu, se mostró encantado: "Fue especial, inolvidable volver como entrenador aquí. Ha sido muy bonito. Esperamos que sea la primera de muchas victorias que vamos a celebrar. Te ilusiona mucho".

Sobre los nuevos, explicó Xabi Alonso: "Los vi a todos muy bien. Todos han caído de pie. Los que ya habían jugado el Mundial y Franco, que salió en la segunda parte y agitó el partido, entró con buena energía. ¿Si me ha gustado Mastantuono? Tiene pinta, ¿no? Tenía muchas ganas y a veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto".

A su juicio, sobre los nuevos, "los tenemos para años a gran nivel aquí. No les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu"-

También elogió a Güler: "Está consiguiendo ser un jugador importante y estoy contento por él. Hizo muchas cosas buenas".

"No ocurre nada con Rodrygo"

También tuvo que contestar sobre Rodrygo: No ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente. Debemos dejarlo atrás y lo que cuenta es esta temporada. Es solo un partido, cuento con él".

Otra cuestión fue sobre Kylian Mbappé y el número 10: "No sé si es por el número o su ambición de ganar. Inspira a todos los que tiene alrededor y se sienten sus ganas, se notan en el día a día".