"Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír"

El despido de Xabi Alonso no termina de convencer a prácticamente nadie en el entorno madridista. Ni siquiera la mayor parte de la afición apoyaba esta decisión. Pero Florentino Pérez decidió prescindir del tolosarra tras una reunión en la que el presidente del Real Madrid le habría impuesto a Xabi Alonso el hecho de delegar la preparación física en Pintus.

Así se aseguró en 'El Partidazo de Cope', donde se desveló el motivo definitivo por el que Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid: "Tras conocer la noticia me he puesto a investigar. El motivo del cese tan inmediato es una reunión hoy entre Florentino Pérez y Xabi Alonso. Ahí, Florentino le ha propuesto u ordenado a Alonso que prescindiera de su preparador físico. No que lo echara, pero que la preparación física debía delegarla en Pintus".

Fue Siro López quien desveló la información, pero no se quedó ahí y aseguró que "Xabi Alonso se ha cuadrado porque muere con los suyos". "Yo creo que en ese momento se ha acordado de aquello que dijo Pep Guardiola en vísperas del partido del Manchester City: 'Que mee con la suya'. Xabi Alonso ha querido mear con la suya. Él sigue creyendo en su preparador físico, le tiene confianza y como Florentino Pérez le ha impuesto que o Pintus o Pintus, ha dicho que si esa era la condición para seguir como entrenador del Real Madrid, no seguía. Florentino, al no aceptarlo, ha decidido cesar a Alonso", añadió el periodista.

Faltan motivos

No entiende una decisión a la que le faltan motivos de peso, lo que deja al Real Madrid como "un equipo poco serio": "Lo de Xabi Alonso me parece de equipo poco serio. Lo que más me fastidia es que somos el hazmerreír. Alguien me tendría que explicar los motivos que han llevado a cargarse a Xabi Alonso".

Arbeloa dirigiendo al Real Madrid Castilla / Marc Gómez / RealMadrid.com

Ahora llega Álvaro Arbeloa para redirigir a un vestuario que no parecía estar del lado de su exentrenador. Pese a que cree que Arbeloa es un grandísimo técnico, Siro asegura que la decisión de Florentino no hace otra cosa que "ponerle en el disparadero".

El récord de "quemar a dos entrenadores"

"Es ponerlo en el disparadero. Por lo que le he visto en la Youth League y en el Castilla, Arbeloa está capacitado y va a ser un gran entrenador. Pero Florentino puede conseguir un récord, el de quemar a dos entrenadores. Lo ha conseguido con Alonso y lo puede hacer ahora con Arbeloa. ¿Lo que no ha conseguido Xabi Alonso hasta el día de hoy lo hará Arbeloa? ¿Alguien se lo cree? ¿Si tiene que sustituir a Vinicius, Bellingham, Rodrygo... lo va a hacer Arbeloa después de lo que ha visto?", se preguntó irónicamente Siro.

"Me han dado un nombre: Enzo Maresca. Por si sale mal el 'tema Arbeloa'", apuntó. Y concluyó con una tajante afirmación: "Si Alonso hubiese aceptado hoy lo de Pintus, hubiese seguido siendo entrenador del Real Madrid".