Xabi Alonso se cruza con el Madrid por Enzo Fernández

Enzo Fernández ocupa el primer puesto en la lista del Real Madrid para reforzar el centro del campo. El argentino también ha mostrado su predisposición por defender la elástica blanca; incluso su club, el Chelsea, vería con buenos ojos un traspaso por 130 millones de euros. Aparentemente, la operación es factible, pero no será tan sencilla.

Bloquear el traspaso

El equipo londinense anunció a Xabi Alonso como nuevo manager general del club para hacerse cargo del equipo en sustitución de Enzo Maresca. El tolosarra tomará posesión de su cargo el día 1 de julio para las próximas cuatro temporadas. “Hay mucho talento y un enorme potencial”, aseguraba en su presentación.

“Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y luchar por los trofeos”, agregaba el tolosarra, ilusionado ante la etapa que se abre ante él. Sin embargo, antes de llegar ha visto como uno de los jugadores básicos del equipo en los últimos años, Marc Cucurella, ha abandonado Londres para fichar por el Real Madrid.

Xabi Alonso llega al Chelsea: "Volverá a ser campeón" / Archivo

Ahora se le presenta la posibilidad de perder a Enzo Fernández, jugador básico para el técnico español en el centro del campo. Xabi no quiere que el Chelsea se desprenda del argentino. Sería una perdida importante para el proyecto que quiere construir, e intenta bloquear su traspaso consciente de que será difícil retenerlo ante el deseo del jugador de fichar por el Real Madrid

El precio

Enzo tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, al que llegó procedente del Benfica en el verano del 2023 a cambio de 121 millones de euros. El Real Madrid considera excesivo el precio, 130 M€, por un jugador cuyo valor de mercado es de 90. Según el entorno del club madridista, su tope serían los 120 M€.

Los blancos cuentan con el interés del jugador por cambiar de aires y, en especial, por jugar en el Real Madrid. Si solicita irse, facilitaría un acuerdo económico más ajustado a los límites que se han marcado pagar por su fichaje. El problema que tiene es que si ficha al argentino tiene que vender un centrocampista para amortizar la operación.