Xabi Alonso no se corta y replica a Laporta: "Hay mensajes populistas"

Xabi Alonso cerró filas a su presidente, Florentino Pérez. Después del duro ataque del presidente blanco hacia el Barça, recordando el 'caso Negreira', Joan Laporta habló en Andorra de "barcelonitis" en el club blanco y recordó los dos goles en Elche que pudieron ser perfectamente anulados.

El entrenador del Real Madrid acusó a Laporta de lanzar "mensajes populistas que caen para su parroquia. Nosotros nos centramos en el campo, en ganarlo de manera deportiva, cada partido es una prueba para ello y hay que demostrarlo".

Del Girona no dedicó ni una sola palabra. Solo comentó de refilón que "sabemos que es un partido después del de Atenas, en el que queremos tener la sensación de ganar fuera de casa. En un calendario curioso con tantos partidos fuera. Recuperamos gente, llegamos en mejores condiciones". Cabe recordar que el Madrid vuelve a jugar el miércoles a domicilio, en San Mamés, en la jornada a recuperar por la disputa de la Supercopa de España.

Alonso entiende que "necesitamos continuidad, un partido redondo, en el que sentimos ese dominio, control, constancia, sobre todo, en la fase defensiva hemos crecido. No estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo con los goles encajados. Vamos a hacer algo mejor seguro. En la construcción, también iremos a mejor. Este es el camino".

Conexión Vinicius-Mbappé

El técnico negó que su equipo esté ahora más replegado buscando la contra ya que "el planteamiento siempre es el mismo, con algunos desajustes para mejorar. Queremos seguir siendo agresivos, protagonistas, intensos en recuperar desde la organización".

Vinicius y Mbappé se han beneficiado de contar con más espacios, aunque Xabi matizó que "son muy buenos en diferentes fases del juego. Cuando atacamos bloques bajos y tener paciencia, también. Esta conexión, calidad, se nota en el campo, el otro día fue muy vistosa y fue una pena que Vini no pudiera marcar gol".

Respecto a la convocatoria anunció la vuelta de Rüdiger, Militao y Mastantuono y la duda de Asencio a causa de una gastroenteritis, que este sábado le ha impedido entrenarse. Respecto al argentino y su pubalgia indicó que "está mejor, las pubalgias sabemos como son, por ello paró durante diez días. Ahora está entrenando como uno más y se tiene que incorporar en dinámica".

Alivio con Mendy

El tolosarra elogió a jugadores como Tren Alexander-Arnold, al que "aún veremos mejor", y Bellignham, "siempre tiene curiosidad para aprender", pero se centró mucho en el recuperado Mendy. "Me dejó muy buen sabor de boca en Atenas. Fue su primer partido que jugó con nosotros, lo conocíamos, pero después de una larga lesión no sabíamos en que punto competiría. Jugó los 90 minutos por las lesiones y denota el grado de competividad que tiene. Es un gran defensor. Se lesionó en la final de Copa y es muy buena noticia su regreso", apuntó.

Sobre la defensa que los jugadores han realizado sobre su trabajo, Xabi Alonso dijo que "siempre he sentido que el equipo está muy unido, todos tenemos claro el objetivo, de llegar a marzo-abril con posibilidades de todo. Tenemos una buena conexión en el día a día, pese a todo lo que suena y lo que quieran".