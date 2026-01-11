Supercopa de España
Xabi Alonso: "Es la competición menos importante de las que tenemos"
El entrenador del Real Madrid quiso quitarle hierro a la derrota frente al Barça y pidió "pasar página" tras lo sucedido
Tras caer ante el Barça en la final, Xabi Alonso quiso resaltar el trabajo de los suyos y valoró haberse quedado cerca de empatar el partido. Halagó a Vinicius y quiso dejar claro que la Supercopa es "la competición menos importante" de las que disputa el Real Madrid.
"Duele de cualquier manera. Ha sido un partido igualado, muy competido, con momentos para todo. Y emocionante. Se te queda el sabor que las últimas ocasiones tan claras que hemos tenido hemos estado muy cerca de empatar. La final ha estado muy competida, darle la enhorabuena al Barça", explicó sobre el encuentro.
"Ha pasado mucho en los últimos quince minutos. Estábamos controlando bien, hemos tenido las ocasiones más claras, y luego en una pérdida hemos concedido el primer gol. Nos hemos ido 2-2 al descanso. La segunda parte ha estado muy competida", añadió el entrenador del Madrid.
El nombre propio del conjunto blanco fue Vinicius, que firmó la mejor actuación de los suyos: "Ha hecho un gran partido, desequilibrante. El gol ha sido magnífico. Ha hecho mucho daño por la izquierda".
Por último, Xabi no quiso darle demasiada importancia a la derrota y a la competición: "Hay que pasar página lo antes posible. Es un partido, uno de la competición, de las que tenemos la menos importante. Y ahora mirar para adelante, recuperar el estado anímico cuanto antes".
