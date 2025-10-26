Xabi Alonso: "¿Vinicius? Hablaremos con él, pero mesura y a disfrutar, es un clásico"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se mostró aliviado después de ser "competitivo", por primera vez, en un partido contra un rival importante. "No sé si extra motivado, pero el equipo estaba muy motivado. Venimos hablando de lo importante que era el partido, no solo por los tres puntos, sino por de dónde veníamos y lo que podía suponer un buen partido y una victoria", defendió el técnico vasco.

Sobre la tangana final que se formó contra el banquillo del Barça, quiso restarle importancia. "Veo la tensión del partido, un partido importante para nosotros como para ellos. El resultado ha sido muy ajustado. No hemos sufrido mucho para defender; lo he llevado con la tensión del momento, con mucha normalidad. No hay que hacer demasiadas lecturas ni darle demasiada trascendencia. Es fútbol, son los Clásicos. En esos años (del mourinhismo) pasó de todo y sigue. El sábado tenemos otro", afirmó, intentando sobrerreaccionar.

"No solo son los tres puntos: esto tenía una importancia extra. Sabemos que todavía estamos en octubre o noviembre, que es muy pronto, que hay que remar y trabajar mucho. Hoy queríamos tener buenas sensaciones y así ha sido. Para el futuro necesitamos mucho de lo que hemos hecho hoy", aseguró, intentando igualmente aminorar el impacto de las ocasiones que tuvo el Barça en un mal partido colectivo de ambos contendientes donde el Madrid no pudo expresar su mayor pegada.

Incluso en un triunfo sanador, Xabi Alonso tuvo que hablar de lo sucedido fuera de lo estrictamente deportivo. "Me quedo con muchas cosas positivas del partido, cosas buenas de Vini. Lo hablaremos, no quiero perder el foco de lo importante. Lo hablaremos dentro del trabajo del partido, que ha sido muy completo. Han aportado mucho todos los jugadores. Lo que queríamos hacer se ha dado y es una victoria importante, merecida e incluso corta. Hemos tenido ocasiones, como el penalti. Nos va a dar sensación de recuperar la competitividad en partidos grandes", insistió.

"Estoy muy contento por los chicos porque necesitaban esa sensación de poder ganar un partido grande como es el Clásico. La motivación era completa. Estamos enfocados en lo que tenemos a corto plazo, en la mejor preparación posible, como si fuera el más importante. No lo hemos preparado de manera diferente. Como en Getafe, sabemos la trascendencia que tiene y las consecuencias que puede tener, pero a partir del martes estamos pensando en lo siguiente. No hay que regodearse demasiado: mesura y disfrutar", añadió, consciente de la montaña rusa que es el Real Madrid, como se vio tras el topetazo en el derbi madrileño.

"El gol que hemos concedido viene de una pérdida nuestra, la última de Koundé, en media ocasión. Hemos creado mucho, el penalti, y luego la elección es la de hoy. Pero, sobre todo, destaco la energía y el convencimiento. Los jugadores que han empezado han entrado bien. Nos vamos muy contentos: he visto disfrutar al estadio y a los chicos", analizó, dando importancia al hecho de darle una alegría al Bernabéu después del carrusel de cuatro derrotas de la pasada campaña.

"Hemos visto tanto el día de la Juve como hoy -con la Juve, incluso en Getafe- tres buenos partidos, con Jude de vuelta. Sabemos que antes del último parón, en el inicio, tuvo pocos minutos para ponerse en marcha, y así pasó. Los que esperábamos han ido mejor de lo que pensábamos. El tiempo que estuvo aquí no fue con la mejor sensación, y Jude es muy de sensaciones, de transmitir y de enganchar. Por eso ha hecho buenos partidos", aseguró sobre Bellingham, una de las figuras de un partido que deja más sensaciones que acierto, suficientes para evitar el cuestionamiento del proyecto que habría provocado un tropiezo.