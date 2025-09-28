Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle

Un batacazo de dimensiones inimaginables antes del partido. La 'manita' del Atlético de Madrid al Real Madrid supuso un golpe a las expectativas del equipo blanco. Semanas atrás, la ilusión estaba por las nubes con Xabi Alonso y el buen hacer del equipo. Mbappé respondía al nivel de uno de los mejores del mundo como gran estrella, el equipo apenas concedía ocasiones, Xabi Alonso confiaba en jugadores jóvenes que respondían como Mastantuono o Arda Güler... Pero el Metropolitano arrasó con todo.

Algo similar sucedió en el Mundial de Clubes, si bien el contexto era diferente. Tras unos partidos que ilusionaron al madridismo con los cambios que Xabi implementó en el equipo, el PSG bajó a los blancos a la realidad con una goleada (4-0) especialmente dura por la superioridad de los franceses. En aquella ocasión, el técnico del equipo blanco dejó claro que ese partido pertenecía a la temporada anterior y que su trabajo empezaba a partir de agosto. Ante el Atlético, ya no hay excusa que valga.

Xabi pierde el crédito ganado

Desde que salió la alineación, Xabi Alonso empezó a perder el crédito que se había ganado estas semanas, en las que se le había considerado el líder del nuevo proyecto y se había resaltado su valentía para imponer la meritocracia, incluso si eso suponía dejar fuera del equipo titular a Vinicius.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, durante el partido. / SERGIO PÉREZ / EFE

Ante el Atlético de Madrid, el técnico se 'cargó' del equipo titular a Franco Mastantuono, que había sido un fijo en su esquema, para darle la titularidad a Jude Bellingham, que venía de meses de inactividad y no era titular desde el pasado mes de julio. La decisión fue un golpe a la meritocracia de Xabi, pero además implicó un cambio de sistema que no sentó nada bien al Real Madrid.

Con el inglés sobre el campo, Arda Güler abandonó la posición donde había brillado durante toda la temporada y fue desplazado a la banda, aunque incluso desde ahí pudo imponer su talento con gol y asistencia. El Madrid perdió capacidad de presión y de repliegue, recordando a lo que sucedía con Carlo Ancelotti hace un año cada vez que decidía poner a Bellingham, Vinicius y Mbappé en el mismo equipo.

Arda Guler, ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los cambios y las decisiones durante el partido tampoco mejoraron al equipo. Xabi decidió quitar a Arda Güler, que estaba siendo de lo poco salvable del equipo, por tener una amarilla, dejando a Bellingham sobre el césped a pesar de que el inglés estaba siendo totalmente irrelevante. Con el Atlético encerrado, no se decidió a sacar a un rematador como Gonzalo García hasta que faltaban dos minutos para el final, a pesar de que los centros empezaban a ser el único recurso del equipo.

Los otros señalados: Bellingham, Valverde, Huijsen, Carreras y Courtois

No obstante, en una goleada como la vivida en el Metropolitano no se puede mirar solo al entrenador. Hubo bastantes jugadores que también se llevaron críticas durante el partido. Es el caso de Carvajal, que todavía está muy lejos de su nivel, o Raúl Asencio, al que el partido le superó por completo desde que entró en la segunda parte. Eso sí, los grandes señalados son cinco nombres propios:

Thibaut Courtois: Ha sido el mejor portero del mundo durante años sin mucha discusión, pero ante el Atlético estuvo más titubeante que nunca. Falto de reflejos y de agilidad, apenas salió de la línea de gol, sin imponerse en el área ante los continuos centros de los de Simeone.

Huijsen, ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dean Huijsen: Se le había elogiado y con razón por su influencia con balón ante rivales que se encerraban atrás, pero la primera vez que tuvo que mostrar su defensa de área, quedó en evidencia. Su tranquilidad característica fue excesiva y no se impuso por arriba (incluso se agachó en algún centro del Atlético).

Álvaro Carreras: Su costado, en el que estaba con Huijsen, fue un caramelo para los centros del Atlético de Madrid. Toda la fiabilidad que había mostrado hasta ahora se quedó en nada. Superado una y otra vez en defensa e impreciso como pocas veces con la pelota.

Giulaino Simeone y Álvaro Carreras, en uno de los duelos del derbi madrileño. / Manu Fernandez / AP

Fede Valverde: Desde la llegada de Xabi Alonso, el uruguayo se encuentra más incómodo que nunca en el sistema del equipo. No tiene recorrido para sacar sus mejores virtudes y cuando tuvo que asumir la responsabilidad en la base, se evidenció sus dificultades con balón para crear juego. A día de hoy es un jugador desdibujado que no encuentra su sitio. Regaló el balón del quinto gol del Atlético.

Jude Bellingham: No estaba para jugar de titular y se vio desde el primer momento. Perdía controles, no llegaba a los duelos y apenas pudo aparecer con continuidad. El hombro sirvió para justificar su mala temporada y media, pero ahora que se ha operado se le mirará con lupa. Sigue sin haber ni rastro del jugador que deslumbró en sus primeros seis meses como jugador del Madrid.