Xabi Alonso, sobre el caso Negreira: "En el extranjero sorprende que no haya consecuencias"

El partido ante el Talavera del miércoles pasó a un segundo plano durante la rueda de prensa de Xabi Alonso. El técnico se enfrentó a las preguntas de los medios de comunicación antes de debutar en Copa del Rey, pero gran parte de las cuestiones que se realizaron estuvieron ligadas a los árbitros, el Caso Negreira y las palabras de Florentino Pérez al respecto.

"Primero, compartimos la postura del club, del presidente. Creo que la compartimos y la defendemos. Ahora es difícil responder, habría que tirar de hemeroteca. Lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de lo que ha habido", arrancó diciendo Xabi Alonso, evidenciando su apoyo a Florentino.

Xabi Alonso da instrucciones a Vinicius y Mbappé durante el partido contra el Alavés. / ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

El técnico no quiso entrar a valorar si la competición estaba manchada, pero sí dejó un mensaje exigiendo responsabilidades: "Todos los árbitros cometen errores, pero aquí ha habido un caso que hay que investigar y depurar responsabilidades. Lo que ha habido aquí, sorprende mucho en el extranjero que no haya ninguna responsabilidad o consecuencia. No es muy normal y no se puede tomar con naturalidad".

Endrick, Mbappé, Rodrygo...

El caso Negreira no fue el único protagonista de la rueda de prensa. Xabi Alonso también fue cuestionado por nombres propios. El primero de ellos, un Endrick que tiene pie y medio fuera del Madrid y que, salvo sorpresa mayúscula, saldrá cedido al Lyon en el mercado invernal.

"Entra en la convocatoria y no estamos pensando en qué pasará después del parón. Nos queda primero Talavera, luego Sevilla... Contamos con todos, empezamos por mañana y 'Bobby' tiene opciones", afirmó sobre el brasileño, sin dar pistas sobre una posible titularidad.

Endrick, en un partido con el Madrid / Kiko Huesca

Con solo dos partidos para finalizar el año, Mbappé se encuentra a tres goles de igualar el récord de tantos de Cristiano Ronaldo en un año natural con el Madrid. A pesar de todo, Xabi dejó claro que eso no le condicionará a la hora de hacer las alineaciones: "No ha estado en las conversaciones ese tema. Siempre hemos estado pensando en el partido, en las mejores decisiones. Ya se verá en los próximos dos partidos". El francés no se entrenó en la única sesión previa al partido de Copa y su presencia en Talavera está en duda.

Por último, Xabi también quiso lanzar un mensaje de apoyo a Rodrygo, que ha recuperado sensaciones en la última semana: "Ha sido muy buena noticia en los dos últimos partidos. No solo por los goles, también por ese rol entre cuarto centrocampista y tercer delantero. Esas posiciones intermedias que puede ocupar, nos está dando equilibrio defensivo y si además hace goles con la calidad que siempre ha tenido...".

El entrenador del Madrid afirmó que en su relación con el club "todo sigue igual" y que "la comunicación es constante", sin dejar ninguna pista de si realmente cree que su puesto corre peligro.