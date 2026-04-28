Xabi Alonso, candidato para uno de los banquillos 'malditos' de la Premier League

Tras su abrupta salida del Real Madrid, Xabi Alonso suena como uno de los candidatos para hacerse con el banquillo de otro club grande en plena crisis deportiva, el Chelsea de la Premier League. El técnico vasco mantiene un excelente cartel, pues pesa más su excelente trabajo al frente del Leverkusen que la caótica gestión que tuvo que afrontar en el vestuario del Santiago Bernabéu y que acabó con su destitución en apenas medio año.

Con todo, una de las alternativas que tiene Xabi sobre la mesa para reemprender su carrera tampoco es, precisamente, una opción sencilla. El Chelsea se encuentra en una situación de interinidad. Calum McFarlane se ha hecho cargo de la plantilla por segunda vez en el presente curso, después de los despidos de Enzo Maresca en enero y de Liam Rosenior, en este caso la pasada semana tras poco más de cien días en el cargo.

El Chelsea se toma su tiempo

Al parecer, los propietarios del Chelsea han pisado el freno y ahora quieren tomarse un poco más de tiempo antes de contratar a un nuevo manager. Según informa el diario Telegraph, su intención es que McFarlane esté al mando hasta el final de curso con el objetivo de rectificar la deriva en la Premier y conseguir que el equipo logre una plaza europea. Actualmente los 'Blues' ocupan la octava plaza con 48 puntos, uno menos que el Bournemouth (en posición para la Conference League) y dos por debajo del Brighton (que estaría clasificado para la Europa League).

Un auténtico desastre, teniendo en cuenta que el Chelsea está a diez puntos de Liverpool (58) y Aston Villa (58), cuarto y quinto clasificados y que ocupan las dos últimas posiciones de Champions a las que tiene derecho la Premier. Porque no hay que olvidar que los Blues, vigentes campeones del mundo, han sido incapaces de conseguir una de las cinco plazas Champions cuando restan cuatro jornadas para finalizar la competición.

Los dueños del Chelsea decidieron destituir a Rosenior y, mientras sueñan con salvar la temporada en el estadio de Wembley el 16 de mayo imponiéndose al Manchester City de Pep Guardiola en la final de la FA Cup, manejan informes sobre varios candidatos para tomar las riendas del proyecto 2026/27.

Los candidatos para Stamford Bridge

Los tres nombres que han trascendido -al parecer hay otras opciones- son los de Andoni Iraola, Marco Silva y Xabi Alonso. Iraola está completando un excelente trabajo al frente del Bournemouth pero ya anunció que no seguirá al frente del equipo. Sonó como candidato para sustituir a Ernesto Valverde, pero el Athletic Club cerró la contratación de Edin Terzic y ahora su futuro es incierto. De un perfil similar sería Silva, actual responsable del Fulham y que todavía no ha renovado por los Ccottagers'.

En cuanto a Xabi Alonso, el ex entrenador del Real Madrid ha aparecido en las quinielas para hacerse con diferentes banquillos de la Premier, entre otros el del Liverpool, aunque no hay nada definido. El tolosarra mantiene un prudente silencio mientras observa el hundimiento de su relevo Álvaro Arbeloa en Chamartín.

El Chelsea valorar la experiencia de Alonso en las diferentes grandes Ligas europeas, como jugador y como técnico, y ponen especialmente en valor su excelente trabajo al frente del Bayer Leverkusen con el que logró el triplete doméstico rompiendo la tiránica hegemonía del Bayern Múnich. También, que ya conoce lo que es pilotar un portaaviones como es el Real Madrid, aunque Florentino Pérez no le dio los galones para imponerse a una 'tripulación galáctica' que liderada por Mbappé o Vinicius Junior. Los hechos han puesto de relieve que Xabi no era el principal problema del proyecto madridista.