REAL MADRID
Xabi Alonso avisa a sus rivales: "Todavía estamos en construcción"
El entrenador celebró el resultado y el buen partido de Vinicius, pero quiso poner un punto de prudencia y mantener la calma a pesar de los 6 triunfos en Liga
El Madrid no dio opción al Levante en el Ciutat de València y se marchó a casa con una goleada (1-4) y la sensación de que ahora mismo es un equipo muy difícil de parar. Líderes en Liga y con Mbappé como pichichi del campeonato en solitario, el otro nombre propio del partido fue Vinicius Jr.
"El primer gol ha sido fundamental. Nos ha dado serenidad y madurez para completar un gran partido. Vinicius ha hecho un partido muy completo y muy bueno. Estoy muy contento por él", afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa sobre el brasileño.
No obstante, el técnico no quiso dar pistas sobre si sería titular el próximo sábado ante el Atlético de Madrid: "Solo he pensado en el partido de hoy. A partir de mañana ya pensaremos en el derbi".
Además, el tolosarra puso énfasis en que el equipo todavía puede mejorar mucho: "Estamos en fase de crecimiento, todavía de construcción. Todavía queda mucho por recorrer. Sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en todo lo que tengamos. Muchos se sienten conectados, importantes. Queda por mejorar, incluso cosas de hoy. El camino es bueno, no solo por los resultados".
"Tener jugadores de calidad facilita mucho. Son jugadores que con poco entrenamiento entienden la idea y son flexibles, no estáticos, pueden jugar de diferentes maneras y posiciones. Militao y Carvajal tenían que descansar y todos los que han entrado han estado muy bien", añadió ante los medios.
Poco a poco, Xabi Alonso va recuperando jugadores que pueden ser importantes en la rotación, algo que también celebra: "Camavinga tiene muchas cualidades. Estoy contento de tenerle ya disponible. También a Jude".
"Hemos tenido la oportunidad antes del descanso de marcar el tercero e incluso el cuarto. El 0-2 es un resultado engañoso. Después del 1-2 se ajustaba el partido y el penalti ha hecho que el Levante no pueda reaccionar. No es fácil venir aquí, ganar y jugar a este nivel", sentenció.
