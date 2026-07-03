Xabi Alonso ataca al Madrid

Xabi Alonso ya trabaja en el nuevo proyecto del Chelsea para las cuatro próximas temporadas. Al exentrenador del Real Madrid le dolió que traspasaran a Marc Cucurella al equipo madridista antes de que él pudiera impedirlo, pero ha llegado a tiempo para intentar evitar la salida de Enzo Fernández.

Cucurella y Carreras

No lo está teniendo fácil por el deseo del jugador de irse al Real Madrid, que tampoco esconde su interés por ficharlo. El tolosarra conoce bien la plantilla madridista, y ya habría contraatacado con una oferta por Álvaro Carreras, que con él fue titular indiscutible. Quiere al gallego como relevo de Cucurella, pero la oferta de 25 millones de euros no ha colado en la casa blanca.

Pagaron 50 millones al Benfica hace un año, a lo que se une el deseo de Mourinho de que siga en el equipo. Un amago que precede a los siguientes movimientos que está haciendo Xabi Alonso. En caso de que Enzo Fernández se vaya al Real Madrid, habría solicitado a su club dos piezas del equipo blanco: Tchouameni y Arda Güler.

Xabi Alonso quiere 'pescar en el Madrid. / EFE

Ambos formaron parte de su guardia pretoriana en los meses que estuvo al frente del equipo madridista. El francés fue fijo y a la vez su extensión sobre el campo. Con Güler tuvo una conexión especial. Lo convirtió en titular y lo mantuvo incluso cuando volvió Bellingham tras dejar atrás una lesión. El turco dio un paso al frente con el tolosarra, para brillar y consolidarse en el equipo.

Dudas

Ambos, Tchouameni y Güler, tienen dudas sobre su nueva situación en el equipo tras la llegada de Mourinho. Pese a que ha hablado con ellos, el francés entra en las quinielas de los posibles prescindibles, aunque el club es reacio a traspasarlo opine lo que opine Mourinho. Otra cosa sería si ficha a Enzo Fernández, un traspaso valorado en 130 millones de euros que el club debería amortiguar con un traspaso.

Su valor de mercado es de 70 M€, pero el Madrid no lo vendería por menos de 90, lo que supondría reducir la inversión por el centrocampista argentino. El caso de Güler es más complicado. El jugador está a gusto y la propuesta puede llegar demasiado pronto, de momento no tiene motivos para irse. Otra cosa será lo que piense el verano que viene dependiendo del rol que tenga con el técnico portugués.