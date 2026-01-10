Xabi Alonso, sobre Mbappé: "No tomaremos una decisión kamikaze"

Xabi Alonso transmite que están convencidos de que pueden “ganar” la final de la Supercopa, pero asume que “el Barça es el favorito”. Apela a que “en 90 minutos puede pasar de todo”. Pide a sus jugadores que se centren en el aspecto “futbolístico, mental y emocional”. Reconoce que Lamine Yamal es “fantástico”, pero que ni él ni Pedri “condiciona el “planteamiento” que haga. Asegura que el “partido puede tener un gran impacto” para el resto de la temporada y sobre Mbappé, tomarán “una decisión controlada, pero no kamikaze”.

Favorito

“¿El Barça favorito? Todo puede pasar. A pesar de todo, nos preparamos para ganar el partido, estoy convencido de que podemos hacerlo. Esto es fútbol y un partido dura 90 minutos”, subraya consciente de que el rival llega mejor a la final y que tiene 24 horas más de preparación: “Tienen más tiempo de recuperación, pero el sorteo no lo podemos cambiar”.

“Preparamos una final ante un rival exigente y para ello nos centramos en tres aspectos, el futbolístico, el mental y el emocional para afrontarlo de la mejor manera posible”, subraya, y asegura que la victoria en la Liga “es una referencia”, pero que será “un partido diferente”: “Debemos saber qué hacer con el balón, porque habrá momentos para todo. Estamos convencidos de que estamos preparados y tenemos que hacerlo con energía”.

Impacto del partido y Mbappé

“Estos partidos pueden tener un gran impacto para lo que queda de temporada. Debemos tener mucha implicación y energía, y que los jugadores tengan compromiso, que sepan dónde estamos y lo que nos viene. No será decisivo pero si importante para el futuro”, resaltaba.

Dejó en el aire la participación de Mbappé. “Está mucho mejor, pero hasta después del entrenamiento no tendremos la información completa”, resaltó. Sobre si merece la pena arriesgar, dijo: “La decisión la tomaremos con el jugador, los médicos y el cuerpo técnico, y la asumiremos. Pero no somos kamikazes, la tomaremos con un riesgo controlado”.

Pedri, Yamal y Vinícius

“Al Barcelona lo conocemos bien y ellos a nosotros. No hay secretos. Pedri es uno de los jugadores a tener en cuenta, pero hay otros que también son muy importantes”, dice, con Lamine Yamal a la cabeza: “No lo voy a descubrir. En nivel que da es fantástico, marca diferencias. Es desequilibrante, pero nuestro planteamiento será el mismo, no condiciona la preparación de nuestro partido”.

El bajón de Vinícius también preocupa y para ayudarle “hay que saber estar cerca suya, su recuperación es cuestión de tiempo”. Considera que este Clásico puede ser un buen momento: “Recuerdo finales en las que ha sido decisivo e importante. Ojalá le veamos sonreír y recuperar la alegría”

Dudas y estado físico

Xabi tiene dudas en defensa con Rudiger, Huijsen y Asencio tocados. “Los tres están mejor”, aseguraba, pero se remitía al último entrenamiento: “Es cierto que la estabilidad defensiva es donde más estamos sufriendo por las lesiones, pero tenemos que convivir con ello. Muchas veces la motivación disminuye las molestias y creo que la energía va a ser buena”.

Por último, agradeció el apoyo que recibe de la afición árabe y lo justificó diciendo que es porque son “el club más grande del mundo”. Justificó el bajón físico y explicó que no hacen “planteamientos de picos o altibajos, el objetivo es tener un nivel óptimo toda la temporada”, y que la imposición de Antonio Pintus es ya “parte del cuerpo técnico con el que hay muy buena colaboración”.