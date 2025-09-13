Xabi Alonso: "El árbitro me dio sus explicaciones, pero no me convencieron"

En un partido marcado por la polémica, Xabi Alonso se mostró muy aliviado en rueda de prensa por la victoria de su equipo. Los blancos vivieron desde el 30 con uno menos y el tolosarra estalló en la banda protestando la jugada: "Para mí era amarilla, porque Militao estaba cerca y el balón no estaba controlado. Esa es mi interpretación, pero no la del árbitro. Me dio su explicación de la expulsión, y no me convenció del todo, pero no hay nada que pueda hacer. La roja cambió el rumbo del partido; hemos tenido que jugar 60 minutos con uno menos. El equipo ha sabido sacrificarse; han sido generosos en el esfuerzo. Siempre es difícil ganar en Anoeta y hoy lo ha sido más".

Una de las indicaciones que se han hecho esta temporada a los colegiados es que el VAR intervenga menos. Xabi Alonso entiende y comparte la idea, pero no entiende el procedimiento de la expulsión de Huijsen: "Cuando hay errores manifiestos, me gusta que haya intervención del VAR. No quiero hacer un monotema de la expulsión. Ha condicionado mucho el partido. En la segunda parte hemos tenido que aguantar más. El penalti no hay duda, evidentemente. Condiciona mucho, pero tenemos que saber jugar con 10".

El gran protagonista de la acción ha sido Dean Huijsen. Es la segunda vez que se va expulsado en sus nueve partidos como blanco, algo que el tolosarra sabe que debe corregir: "Huijsen estaba aliviado por la victoria y enfadado por la roja. Son acciones evitables. Había muchos metros, no tenía el balón controlado... La falta no hay duda, pero el gesto se puede mejorar".

Dean Huijsen, el fichaje más caro del verano en España / AP

Entre los problemas defensivos, la expulsión y la lesión de Rüdiger, Xabi apostó por meter a Alaba, Fran García y Huijsen. Tres jugadores que no habían jugado ni un minuto y que parecían condenados al banquillo: "Todos han aportado. David (Alaba) ha jugado 5 minutos y lo ha hecho muy bien. Los vamos a necesitar a todos. Entramos en una fase con muchos partidos y todos deben sentirse importantes para ser competitivos y constantes".

Los merengues siguen invictos en Liga y han conseguido ganar sus cuatro encuentros, algo que le gusta a Xabi, pero que no quiere relajaciones. "Todavía queda mucho. Estamos contentos por el 4/4, pero no hay que dar nada por sentado. Tenemos que seguir construyendo cosas. Hoy la valoración es dentro de un contexto diferente. Hemos tenido fases buenas y fases donde hemos sufrido más".

Por último, el tolosarra pidió a su jefe de prensa que algún medio vasco preguntase. En su primera vuelta a casa, Xabi se mostró muy cercano a los suyos: "He visto todos los partidos de la Real. Deberían tener más puntos de los que tienen. No tengo duda de que las victorias van a llegar. El homenaje a Toshack ha sido muy emotivo por lo que significa. A mí me toca de cerca, porque me dio mi primera confianza aquí en Anoeta".