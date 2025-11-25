Xabi Alonso apura su futuro

El Real Madrid está en crisis y Xabi Alonso no da síntomas de saber atajarla. Sus problemas con el vestuario se han extendido al terreno de juego, ha pasado del entusiasmo de crear un proyecto diferente, una idea de fútbol “que ilusione con un juego de rock and roll” que se acople a los tiempos que corren, a una depresión general que atenaza al staff técnico con un vestuario que no ayuda.

El equipo blanco acumula tres partidos consecutivos sin ganar y eso en el Real Madrid se paga. La exigencia es muy alta. Sus últimos entrenadores han salvado el tipo con buenos resultados, véase Zidane y Ancelotti, aunque el juego no rayara a gran altura. Consiguieron una cosa que se le escapa a Xabi Alonso, el compromiso colectivo que unido al talento salvaba obstáculos, pero también se volvió contra ellos con el paso del tiempo.

Desplante de Vinícius

Haber pertenecido al Real Madrid como jugador concedía a Xabi Alonso la ventaja de saber cómo respira ese vestuario. Un rango que equilibraba cierta falta de experiencia en los banquillos. Pero no está siendo así. El desplante de Vinícius en el Clásico aceleró las quejas de los disidentes, sumado a que no es un vestuario unido por mucho que vendan lo contrario.

La euforia del triunfo ante el Barcelona duró un partido, goleó y gustó ante el Valencia. A partir de ahí, a Xabi Alonso se le ha caído el castillo de naipes. La derrota en Anfield hizo más daño del esperado, alargando las dudas en las visitas a Vallecas y Elche. Xabi no hizo pruebas en los dos primeros, pero sí ante los ilicitanos buscando quizá una reacción que tampoco llegó.

Tres finales

El futuro puede enderezar el presente, que no pinta bien para el técnico, que empieza a estar en el ojo del huracán. Si había dudas tras el palo del Metropolitano, estas han ido creciendo y muchos empiezan a poner fecha de caducidad a su estancia en el banquillo del Madrid. De momento, tiene tres finales a domicilio a corto plazo: en el Pireo ante Olympiacos este miércoles, el domingo en Girona y tres días después visita Bilbao.

Solo le vale ganar, incluso le pueden perdonar que el equipo siga sin jugar bien, pero empatar o perder sería una estocada mortal a su credibilidad. Fácil no lo tiene, porque de la pasión y energía con la que llegó no queda atisbo y se ha confundido con mano dura. Ha cedido intentando acercarse a los jugadores, pero se está dando cuenta que ni eso vale, y si no que llame a Ancelotti para peguntarle.