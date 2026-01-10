Xabi Alonso aprieta los dientes para una final supervisada por Florentino

Xabi Alonso ha pasado en apenas media temporada de ser un entrenador que había llegado al Real Madrid con el firme propósito de cambiar sus estructuras a caer en el corporativismo que se llevó por delante a su antecesor, Carlo Ancelotti. En sus primeros pasos intentó elaborar un manifiesto propio que ha terminado en un ejercicio de supervivencia en el que ha terminado por alinearse con el club y los jugadores que le han llevado a vivir como un funambulista.

"Tú a los tuyos, hostia"

El pase a la primera final desde que asumiese el cargo en mayo se celebró lo justo en 'staff'. Fue simplemente un alivio para ganar tiempo frente a lo que vendrá el domingo, cuando todos los focos apuntarán al entrenador en un partido decisivo, sobre todo para él. Xabi Alonso ha perdido energía y hasta la rebeldía contra las circunstancias que había mostrado en temas espinosos como el de Vinicius. Con el brasileño pasó del "hablaremos con él" a defenderle.

Ocurrió después de que Simeone, según su propio relato de los hechos, le respondiese ante una provocación retándole con la siguiente afirmación: "Acuérdate, Florentino te va a echar". El brasileño se habría dirigido al banquillo después de que este protestase por una mano de Rüdiger en el área. "Tú, a los tuyos, hostia", le espetó al 'Cholo' en el campo. Una defensa de Vinicius que proseguiría ya en rueda de prensa con un "no todo vale".

La respuesta completa de Xabi Alonso fue la siguiente: "No me ha gustado el momento, he visto que Simeone le ha dicho algo a Vinicius y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero, luego he visto lo que ha dicho y no me gusta que se dirijan así a mis jugadores, yo no me dirijo así a los rivales". Durante el partido también se vivió un momento confuso cuando el brasileño fue cambiado después de un mal encuentro.

Florentino acudirá a la final de la Supercopa

Se escucharon pitos en el King Abdullah Sports City, pero cualquiera que conozca cómo es el público saudí, sabrá que los abucheos no estaban dirigidos hacia Vinicius. Una situación que el extremo sí ha vivido en los dos últimos partidos del Bernabéu, de ahí que Xabi Alonso interviniese pidiendo al público que aplaudiese al jugador. Cuando en realidad la crítica iba dirigida a él, o más bien a la exclusión del futbolista por el que básicamente habían pagado la entrada.

Esta reacción del tolosarra dista de la que tuvo cuando Vinicius fue pitado en el partido frente al Sevilla, el último de 2025, cuando dijo que el Bernabéu "es soberano". Su discurso ha cambiado desde entonces y, aunque en cada partido se desgañite pidiéndole una presión que no llega, espera que el jugador "disfrute" para recuperarse de una sequía goleadora que empezó el 4 de octubre. Xabi Alonso quiere que se produzca un proceso similar al vivido con Rodrygo, aunque no será fácil.

Vinicius abrió un cisma entre Florentino y el técnico que este quiere estrechar. El máximo mandatario blanco estará en la final de este domingo, después de delegar en Pirri, presidente de honor del Madrid, la presencia en las semifinales. Será juez y parte de lo que suceda con un equipo que sigue sin convencer en cuanto a juego, pero al que un título, aun siendo la Supercopa -"cuarto en importancia" para Xabi Alonso- le cambiaría la cara. Por lo menos, en el corto plazo.