WSG Tirol - Real Madrid: horario, dónde ver y alineaciones probables

El Real Madrid encara su segundo partido de la pretemporada una semana antes de su debut en LaLiga ante Osasuna, encuentro que tendrá lugar el próximo 19 de agosto en el Bernabéu. De todos modos, los de Xabi Alonso se enfrenarán al modesto WSG Tirol este martes 12 de agosto en el Tivoli Stadion, situado en la ciudad austríaca de Innsbruck.

Lo cierto es que el conjunto blanco está experimentando una pretemporada inusual. A diferencia de otros años, en esta ocasión, los blancos tan solo tendrán poco más de dos semanas para preparar el estreno liguero. El pasado lunes 4 a de agosto, los de Xabi Alonso volvieron a los entrenamientos y desde entonces tan solo se han enfrentado al Leganés en un partido a puerta cerrada en Valdebebas, que acabó en 4-1 favorable a los blancos.

Pese a las reiteradas quejas de la entidad merengue acerca del poco tiempo para preparar la nueva temporada, parte con la ventaja de que no ha tenido que desplazarse a Asia o América para realizar giras repletas de viajes que dejan poco espacio al técnico para entrenar e infundir su idea de juego en el equipo. Así, Xabi Alonso ha podido gozar de una cierta tranquilidad antes de su debut como entrenador del Real Madrid en competición doméstica.

El Real Madrid continúa su puesta a punto con la mira en el amistoso en Austria / Perform

El conjunto blanco ha optado por rivales de categoría inferior para enfrentarse en este mes de agosto. Este martes se verá las caras con el WSG Tirol, equipo que en el curso anterior acabó décimo clasificado en la temporada regular de la Bundesliga austríaca. El cuadro de Thomas Silberberger ya ha iniciado su camino, pues ha dispuado dos partidos en los que ha sumado los seis puntos.

Se espera que Xabi Alonso haga cambios en el once que sacó ante el Leganés, una alineación que estuvo formada por Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Ceballos, Brahim, Vinicius, Mbappé y Gonzalo. Lo que es seguro es que el centrocampista uruguayo no estará por una sobrecarga muscular. También podrían entrar Alexander-Arnold, Rüdiger y Arda Güler. Más allá de Valverde, el técnico tolosarra no podrá contar con Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick.

HORARIO DEL WSG TIROL - REAL MADRID

El partido amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol se disputará este martes 12 de agosto a las 19.00 horas en el Tivoli Stadion Tirol.

DÓNDE VER EL WSG TIROL - REAL MADRID

El segundo encuentro de la pretemporada podrá verse en directo por televisión a través de Real Madrid TV, La 1 de TVE y su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

ALINEACIONES PROBABLES

WSG Tirol: Stejskal; Boras, Lawrence, Gugganig; Butler, Müller, Taferner, Bockle; Wels, Anselm y Sabitzer.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler; Vinicius, Gonzalo y Mbappé.