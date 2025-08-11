REAL MADRID
WSG Tirol - Real Madrid: horario, dónde ver y alineaciones probables
A qué hora y dónde ver por TV y online el amistoso de pretemporada entre el Real Madrid y el WSG Tirol
El Real Madrid encara su segundo partido de la pretemporada una semana antes de su debut en LaLiga ante Osasuna, encuentro que tendrá lugar el próximo 19 de agosto en el Bernabéu. De todos modos, los de Xabi Alonso se enfrenarán al modesto WSG Tirol este martes 12 de agosto en el Tivoli Stadion, situado en la ciudad austríaca de Innsbruck.
Lo cierto es que el conjunto blanco está experimentando una pretemporada inusual. A diferencia de otros años, en esta ocasión, los blancos tan solo tendrán poco más de dos semanas para preparar el estreno liguero. El pasado lunes 4 a de agosto, los de Xabi Alonso volvieron a los entrenamientos y desde entonces tan solo se han enfrentado al Leganés en un partido a puerta cerrada en Valdebebas, que acabó en 4-1 favorable a los blancos.
Pese a las reiteradas quejas de la entidad merengue acerca del poco tiempo para preparar la nueva temporada, parte con la ventaja de que no ha tenido que desplazarse a Asia o América para realizar giras repletas de viajes que dejan poco espacio al técnico para entrenar e infundir su idea de juego en el equipo. Así, Xabi Alonso ha podido gozar de una cierta tranquilidad antes de su debut como entrenador del Real Madrid en competición doméstica.
El conjunto blanco ha optado por rivales de categoría inferior para enfrentarse en este mes de agosto. Este martes se verá las caras con el WSG Tirol, equipo que en el curso anterior acabó décimo clasificado en la temporada regular de la Bundesliga austríaca. El cuadro de Thomas Silberberger ya ha iniciado su camino, pues ha dispuado dos partidos en los que ha sumado los seis puntos.
Se espera que Xabi Alonso haga cambios en el once que sacó ante el Leganés, una alineación que estuvo formada por Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Ceballos, Brahim, Vinicius, Mbappé y Gonzalo. Lo que es seguro es que el centrocampista uruguayo no estará por una sobrecarga muscular. También podrían entrar Alexander-Arnold, Rüdiger y Arda Güler. Más allá de Valverde, el técnico tolosarra no podrá contar con Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick.
HORARIO DEL WSG TIROL - REAL MADRID
El partido amistoso entre el Real Madrid y el WSG Tirol se disputará este martes 12 de agosto a las 19.00 horas en el Tivoli Stadion Tirol.
DÓNDE VER EL WSG TIROL - REAL MADRID
El segundo encuentro de la pretemporada podrá verse en directo por televisión a través de Real Madrid TV, La 1 de TVE y su plataforma digital RTVE Play.
Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
ALINEACIONES PROBABLES
WSG Tirol: Stejskal; Boras, Lawrence, Gugganig; Butler, Müller, Taferner, Bockle; Wels, Anselm y Sabitzer.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler; Vinicius, Gonzalo y Mbappé.
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros