WSG Tirol - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido amistoso
Sigue el minuto a minuto y la última hora del último partido de preparación del Real Madrid antes del inicio de LaLiga
Xavi Turu
Los de Xabi Alonso empiezan su particular andadura en LaLiga este próximo martes ante Osasuna en el Bernabéu. Poca pretemporada para los blancos con un único partido antes del arranque liguero.
La comitiva blanca va llegando al estadio Tivoli Neu. Unos quince minutos para que arranque el encuentro.
Recordemos que el partido dará comienzo a las 19:00 horas con un Real Madrid que jugará este choque después de disputar el Mundial de clubes y caer eliminado ante el PSG de Luis Enrique. Xabi Alonso dirige este nuevo proyecto blanco en un encuentro, a priori, más que asequible para los blancos ante el conjunto austriaco.
Ya hay XI para el rival de los blancos en este partido de pretemporada. El WSG Tirol jugará con:
Stejskal, Huetz, Boras, Lawrence, Schweighofer, Böckle, Müller, Vötter, Rieder, Wels e Hinterseer.
Todo listo en el vestuario de los blancos:
¡Ya tenemos XI del Real Madrid! Los blancos saltarán al césped del Tivoli Neu con:
Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Güler, Ceballos; Brahim, Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración del partido entre el WSG Tirol y el Real Madrid! Última prueba de los de Xabi Alonso antes de arrancar LaLiga ante Osasuna.
