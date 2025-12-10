Woodgate: "Despedir a Xabi no tendría ningún sentido"

Jonathan Woodgate, exjugador del Real Madrid, abogó porque Xabi Alonso no pierda su puesto de trabajo tras la derrota contra el Manchester City en la Liga de Campeones. El exfutbolista inglés, que tuvo un fugaz paso por el Real Madrid, comentó el partido en la cadena británica BBC.

"Espero que Xabi Alonso siga en su puesto. No tiene sentido contratar a un entrenador joven y darle solo seis meses en el mayor club del mundo. Ningún sentido. Tienes que quedarte con Xabi. Lo trajiste del Bayer Leverkusen, donde hizo un grandísimo trabajo. Si le echan, será una decisión terrible. Tienen que darle tiempo", explicó el inglés.

Woodgate no fue el único exfutbolista inglés del Real Madrid que defendió a Xabi Alonso tras la derrota ante el Manchester City. Steve McManaman también aseguró que la actuación del Real Madrid contra el Manchester City, pese a la derrota, debería ser "suficiente para calmar los ánimos".

El ahora comentarista en TNT Sports, la cadena que retransmitió el partido en Reino Unido, explicó que la derrota contra el City no fue tan mala como algunas que ha cosechado el equipo de Xabi Alonso esta temporada y subrayó las bajas que tuvo el equipo tanto en defensa como la de Kylian Mbappé.

"Esto debería ser suficiente para calmar los ánimos", dijo quien jugara en el Real Madrid entre 1999 y 2003, marcando en la final de la Champions contra el Valencia.

El puesto del entrenador tolosarra no peligra según lo que se explica en la capital. Pero es evidente que cinco pinchazos en los últimos siete encuentros son suficientes para crear ese runrún en toda la afición blanca y en el banquillo.