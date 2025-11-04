"Wirtz estaría en el Madrid, pero Xabi Alonso tiene menos influencia"

Florian Wirtz ha protagonizado uno de los traspasos más elevados de este mercado de fichajes estival, concretamente, el segundo movimiento de este particular ránking: su salida del Bayer Leverkusen rumbo al Liverpool estuvo tasada en 125 millones de euros, tan solo por detrás del de Alexander Isak, desde el Newcastle, también, hacia el Liverpool por 145 'kilos'. Sin embargo, en vez de ir a la Premier League, el centrocampista alemán podría haber sido el fichaje del verano del Real Madrid.

El cambio de banquillo de Xabi Alonso, dejando el Bayer Leverkusen por el asiento del Santiago Bernabéu hacia indicar que Wirtz podría estar más cerca del club blanco que de Anfield, aunque el Bayern de Múnich y el Manchester City también iban tras sus pasos. Como 'red', en los 14 partidos que se ha vestido de corto, de momento, ha repartido tres asistencias.

“Él quiere ganar la Champions League. Pensábamos que con este equipo podríamos haber llegado más lejos. Vio que habíamos ganado la liga alemana, pero que ganar la Champions League con el Bayer Leverkusen podría ser más difícil", dijo Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen en declaraciones a 'Sport1'.

El blanco que acabó siendo 'red'

El director general del club alemán habló abiertamente de las posibilidades que tuvo el Real Madrid sobre Wirtz este verano. “Sin duda se habría ido al Madrid si Xabi le hubiera hecho la oferta, pero Xabi tiene menos influencia en el Madrid que con nosotros", explicó en la citada entrevista; añadiendo que una de las fortalezas del técnico tolosarra en Alemania era "su capacidad para trabajar con nuestro departamento de ojeadores para definir quiénes debían formar parte de nuestro equipo".

Finalmente, el club blanco no se reforzó con ningún futbolista que pudiese desempeñar la función de Wirtz en el equipo. En verano llegaron los laterales Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, el central Dean Huijsen y el extremo Mastantuono.

Este martes, eso sí, se producirá el encuentro entre Xabi Alonso y Florian Wirtz en Anfield. Tras finalizar el curso pasado, ambos pusieron punto y final a sus etapas en Alemania; pero volverán a reunirse en Inglaterra durante la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions League: uno en el banquillo del Madrid y el otro como futbolista del Liverpool.