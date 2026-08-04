Wilshere: "Si el Arsenal ficha a Vinicius sería una declaración de intenciones"

Vinicius protagoniza muchas portadas de los medios digitales tanto en España como en Inglaterra en los últimos días. Tras regresar a los entrenamientos este lunes de la mano de José Mourinho, se espera que el brasileño se reúna próximamente con la cúpula del club para tratar de poner orden en lo que respecta a su renovación y tomar una decisión definitiva.

La posibilidad de una salida este mismo verano en caso de que las dos partes no se entiendan sobrevuela Valdebebas desde hace semanas. Una situación que desde el Arsenal ven como una verdadera oportunidad para poder pescar en río revuelto y tratar de hacerse con los servicios del brasileño, en una operación que sin duda opacaría cualquier otro fichaje del presente mercado estival.

Vinicius se incorpora a los entrenamientos / Real Madrid

La afición del equipo 'gunner' está eufórica ante la simple posibilidad de que el traspaso se haga realidad. Tanto es así que incluso ex futbolistas del conjunto londinense se han 'mojado' al respecto de la posible llegada del extremo. Es el caso de Jack Wilshere, canterano del Arsenal que jugó 197 partidos con el primer equipo.

"Soy como todo el mundo, sigo leyendo las noticias y viendo si el fichaje está cada vez más cerca", explica el ex jugador en unas declaraciones a Sky Sports. "Sin duda sería toda una declaración de intenciones. Demostraría que Mikel y el club ganaron la liga el año pasado, pero no piensan conformarse con eso", afirma sobre Vinicius.

"Quieren volver a por ello, quieren mejorar, por supuesto, en el terreno de juego, pero obviamente también en el aspecto comercial con el fichaje de alguien así. Será interesante ver cómo se desarrolla todo esto", concluye Wilshere, que no oculta su entusiasmo con la posibilidad de que el ahora futbolista del Real Madrid se mude a Londres.

Por ahora el Arsenal se mantiene expectante ante lo que pueda pasar en los próximos días. Desde el conjunto inglés son plenamente conscientes de que el primer paso debe llegar en esa reunión prevista entre Vinicius Jr y la directiva blanca. Una vez se conozca la decisión que se toma con el futuro más inmediato del futbolista, los 'gunners' estarán preparados para avanzar y no tendrán problema en ofrecer una suma importante de dinero para llevarse al brasileño.

Mikel Arteta sería uno de los grandes valedores de la operación. El técnico considera que Vinicius encajaría como la pieza que le falta al club para dar el salto definitivo y seguir aspirando a ganar la Champions League, título que se quedaron a las puertas de conquistar el pasado curso tras caer en penaltis ante el PSG de Luis Enrique.