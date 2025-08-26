Wharton, la brújula que busca el Madrid: "Me recuerda a Modric"

El Real Madrid está en plena búsqueda de un nuevo Luka Modric o un nuevo Toni Kroos para el centro del campo. Durante todo el verano han salido muchos nombres del gusto de Xabi Alonso, pero parece que el favorito del técnico tolosarra es Adam Wharton.

El joven centrocampista inglés ha sido una de las revelaciones de la última Premier League siendo clave en la medular del Crystal Palace, campeón de la FA Cup y de la Community Shield ante Manchester City y Liverpool, respectivamente. Wharton es una de las sensaciones en las islas británicas, pero en España su nombre no se conoce tanto. Para analizar el posible fichaje blanco, en SPORT hablamos con Ed Aarons, periodista del The Guardian muy cercano al conjunto 'eagle'.

"Creo que él todavía quiere estar un año más en el Palace"

"Es un jugador muy especial. Me ha sorprendido lo bueno que es desde que llegó al Palace en enero del año pasado. Tuvo un comienzo increíble y, en cuanto llegó, el equipo empezó a ganar y a rendir mucho mejor, y él también ha evolucionado mucho desde su llegada a la Premier League", afirmó.

Adam Wharton con la Community Shield / Instagram

El inglés llegó en febrero del 2024 al Palace desde el Blackburn Rovers a cambio de 21 millones de euros. Pero su ascenso en la Premier ha sido meteórico hasta el punto de llegar a las oficinas del Santiago Bernabéu. Una de las dudas más claras sobre su fichaje es saber si está preparado o no para dar el salto a un equipo top mundial. Aarons cree que el camino ideal para Wharton no sería ese: "Creo que está casi listo para el Real Madrid, pero creo que su gente, él, sus agentes y todos no quieren que se vaya todavía. Quieren que juegue otra temporada en la Premier League, jugando para el Palace. El próximo verano creo que hay muchas posibilidades de que esté disponible para traspaso".

El centrocampista perfecto para el Madrid

Eso sí, Wharton es el perfil exacto de lo que necesitaría el Real Madrid. De hecho, en Inglaterra se le compara con una de las grandes leyendas blancas: "Va a costar mucho dinero, pero quizás esté listo. Si lo tengo que comparar con alguien, me recuerda a Modric. Tienen una capacidad increíble para detectar pases. Hace que todo parezca muy fácil, controla el juego desde una posición retrasada de mediapunta y tiene una pierna fantástica. Ambas piernas son muy buenas, pero principalmente la izquierda. Las usa muy bien y tiene la habilidad de dar pases rápidos y también de superar a los rivales con movimientos rápidos".

Sus cifras de pases acertados (75,6%) son bajas en comparación con otros mediocentros, pero sus estadísticas de pase progresivo están entre las mejores de la Premier. “Cualquiera puede dar pases laterales todo el partido; yo prefiero arriesgar y jugar hacia adelante”, explicaba el propio jugador.

Adam Wharton, jugador del Crystal Palace / INSTAGRAM

Y es que en el campo destaca por su capacidad de anticipación y si visión, jugando en camara lenta. De hecho, sus referentes han sido Xavi, Iniesta, Busquets y De Jong, además de Rodri y Tonalli en la Premier. Como escribía Jonathan Northcroft en The Sunday Times: "Wharton es un mediapunta dentro de un mediocentro defensivo: un jugador con mirada de La Masia, más que de Lancashire".

Para triunfar en un club como el Real Madrid se necesita mucho más que ser bueno sobre el césped. La presión de jugar en un estadio como el Bernabéu ha podido muchas veces con algunos futbolistas. Wharton tiene mucha personalidad, a pesar de ser muy joven. Desde su llegada a Londres ha demostrado ser muy decidido y tener mucha ambición. Por tanto, no habría problema en ese aspecto.

80 millones... ¿Un precio justo?

Otro inconveniente para los blancos es el altísimo precio que pide el Crystal Palace. Los ingleses, como todo club de la Premier, tiene mucho dinero y no necesitan vender. Pero, si los blancos van a por él... ¿Podrían retenerlo?

"En cuanto al precio, ahora mismo creo que probablemente sea el adecuado: 80 millones de euros. Probablemente, sea una buena estimación de cuánto podría aceptar el Palace, pero solo para tener en cuenta, acaban de vender Eberechi Eze. Por eso la verdad es que no querrán vender a Wharton en este mercado. Y como dije, sus agentes y él, supongo, también creen que quiere otro año al menos en el Palace. Si el Real Madrid enviase una oferta en este mercado, creo que el Palace lo pondría muy difícil", explicó Ed Aarons.

Adam Wharton, en su debut con Inglaterra / @AdamWharton10

Aunque los blancos deberán ser rápidos ya que media liga inglesa va tras él. De hecho, el Manchester United es el equipo al que más se le ha vinculado y ya sabemos que allí gastan millones muy fácilmente. Por tanto, Wharton se moverá a un grande, o este año o el siguiente, así que si los blancos quieren complacer los deseos de su entrenador deberán dejar mucho dinero en Selhurst Park.