West Ham, Valencia y R. Sociedad se pelean por Endrick

Pasan los partidos y Endrick sigue en blanco. Lleva cinco en el banquillo esperando una oportunidad, pero Xabi Alonso tiene clara la hoja de ruta que está siguiendo con el brasileño. “Viene de una lesión larga. Lleva tres semanas entrenándose bien y para sacarlo tengo que analizar el contexto de los partidos. Tiene gol, necesita poco para armar la pierna con una pegada brutal”, subrayaba el pasado viernes.

Sin sitio

La situación del brasileño no es fácil. Va a tener pocas oportunidades salvo que aproveche los minutos que le den para romper con todo. Se agarra a eso esperando alguna ocasión en un año de Mundial que se perderá si sigue sin tener minutos. El Madrid está abierto a que salga cedido en enero, y equipos no le van a faltar para decidir si da un paso al frente.

Endrick tiene difícil tener minutos en el Madrid / EFE

Los mejor colocados son el West Ham, el Valencia y la Real Sociedad, que buscan reforzar sus ataques y el brasileño es una pieza que encajan en lo que necesitan. Un delantero centro con hambre y que en el poco tiempo que lleva en el Real Madrid ha demostrado tener pegada. La temporada pasado marcó siete goles en ocho partidos de titular, con una media de un gol cada 121 minutos.

Confía en sí mismo

Endrick tuvo la oportunidad de salir este verano, pero estaba centrado en recuperarse de una lesión que se produjo a mediados de mayo y que le ha impedido jugar desde entonces. Ahora, es uno más en la plantilla, pero tiene más competencia que hace un año con la llegada de Mastantuono y la subida del canterano Gonzalo. Está caro jugar en un ataque en el que Vinícius y Mbappé son fijos.

Los tres destinos son interesantes para salir del bucle en el que está metido. Tres equipos que ya se interesaron el pasado verano, aunque el jugador solo pensaba en recuperarse y seguir en el Madrid. Tiene confianza en sus posibilidades, pero una cesión, tener minutos y marcar goles puede ayudarle a seguir creciendo, no estancarse, y llamar la atención de Ancelotti para estar en el Mundial, y de que Xabi le abra hueco en el equipo.