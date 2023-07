La web del Madrid menciona a Mbappé

El órgano oficial del club blanco no suele hablar de futuros fichajes El nombre de Mbappé apareció en una respuesta de Carlo Ancelotti sobre su incorporación

El culebrón de Kylian Mbappé acumula más episodios que la serie 'Perdidos'. Las posturas entre la estrella francesa y el Paris Saint-Germain continúan enconadas y todo parece indicar que su salida del Parque de los Prínicipes no esperará al verano de 2024, cuando finaliza su contrato con la entidad franco-catarí.

De hecho, en los mentideros se especula que la 'tortuga' lo tiene ya todo apalabrado con el Real Madrid, por mucho que desde Concha Espina nieguen la mayor y no permitan, por ejemplo, estampar su nombre en las camisetas de este próximo curso. Otra de las restricciones de los blancos es prohibir en su página web hablar de futuras incorporaciones, algo que con Mbappé se han saltado a la torera.

En la rueda de prensa previa al clásico que se disputará esta noche en Dallas, Carlo Ancelotti respondió a una pregunta que relacionaba al futbolista galo con su plantilla. El italiano, lacónico como de costumbre, respondió con un: "No me importa que me preguntéis por él, pero no contesto". Una respuesta que recogió la página web del Real Madrid, saltándose así su normativa de no hablar de futbolistas en agenda. Veremos cómo evoluciona el serial.