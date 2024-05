Watzke: "¿Sólo103 millones por Bellingham? Hubiésemos negociado mal"

El Borussia Dortmund llegará a ingresar casi 134 millones de euros por el traspaso de Jude Bellingham al Real Madrid, según confirma su CEO Hans-Joachim Watzke en declaraciones a ‘As’. Su precio de salida fue de 103 millones de euros, pero el ejecutivo del club alemán confirma que esa cantidad es mucho mayor: “De haber sido sólo 103 millones hubiésemos negociado mal”.

Bellingham ha hecho una gran temporada con el Madrid / Efe

Watzke reconoce que pese al ingreso millonario que van a hacer por el traspaso del inglés, “no sirve de consuelo, porque jugadores como Jude o Haaland dejaron huella futbolística en Dortmund y no hay dinero que lo compense…”. “Eso sí, ya que tienes que dejarlos marchar, pues que sea por la mayor cantidad posible”, agrega y afirma que “para nada” fueron unas negociaciones difíciles: “Siempre aconsejé a Jude que, de estar convencido de querer marcharse a otro club, considerara marcharse al Real Madrid. Y me hizo caso”.

30% en objetivos

El Borussia y el Real Madrid cerraron un acuerdo por el traspaso valorado en 103 millones de euros, pero se incluyó un 30% más si cumplía una serie de objetivos que el inglés está pulverizando en su primera temporada de blanco y que puede suponer para el equipo alemán un ingreso total de 139,9 millones. Además de por los goles marcados, 23 hasta la fecha, cumple con el número de partidos jugados, minutos disputados, títulos e incluso premios personales. Ser elegido en el mejor once de la Champions o en el mejor XI del The Best es dinero extra para el Dortmund.

Watzke, manager general del Borussia / REUTERS

Haaland y la cláusula

Watzke no entra en profundidad en el traspaso de Haaland al City y el presunto interés que tenía el Real Madrid en fichar al delantero noruego: “No sé si se interesaron por Erling, y si lo supiera no lo diría. Pero fue una situación muy distinta dado que Erling tenía una cláusula de rescisión en su contrato. Solo había que ejecutarla, sin pararse a hablar demasiado con nosotros. En todo caso, y sin tener demasiada constancia de ello, creo que el Madrid ya tenía muy claro por aquel entonces cuál era su objetivo en ataque”.

Por último, y ante la final del sábado, Watzke celebra que el Real Madrid sea el gran favorito para ganarla: “Es muy simple. Son favoritísimos, pero precisamente eso es algo que nos encanta. Mire lo que acaba de ocurrir en Dublín. De diez partidos contra el Atalanta, estoy bastante seguro de que el Leverkusen gana ocho. Pero el Atalanta jugó como si fuera el último partido de su vida. Es lo que hay que hacer para ganar. ¿Quién daba un duro por el Dortmund contra el PSG? Nadie. Y no les ganamos una vez. Les ganamos dos. Si somos capaces de eso, también somos capaces de ganar una final si todo lo que nos proponemos surte efecto”.