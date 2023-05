Walker: "Vinicius es uno de los mejores del mundo y defenderle va a ser interesante"

El lateral del Manchester City aseguró que "no le voy a invitar a regatearme y a marcar; confío en mí, si no pudiera controlar a estrellas mundiales no estaría aquí" "Queremos la Champions; la inversión de nuestros propietarios ha sido muy importante y les debemos este título"

El lateral Kyle Walker evitó centrar el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, en el duelo que mantendrá con el extremo brasileño Vinicius. "Se trata del equipo, es un partido de equipo. Es una batalla personal, me enfrento contra uno de los mejores jugadores del mundo y defenderle va a ser interesante, como la semana pasada", destacó en la rueda de prensa previa al encuentro.

El internacional inglés tiene claro que "hay que mostrar respeto a este tipo de futbolistas, como tuve con Mbappé. No le voy a invitar a regatearme y a marcar. Confío en mí, si no pudiera controlar a estrellas mundiales no estaría aquí hablando con vosotros".

Walker explicó su abrazo con el extremo madridista al término del partido de ida. "Los boxeadores siempre se dan la mano después del combate. El nivel de respeto que le tengo es máximo, a él y a su club. El Real Madrid es un club gigante y le respeto, pero durante el partido tocará ver quién es más fuerte", apuntó.

Al defensa del City no le interesa entrar en una guerra dialéctica con Vinicius. “Es un muy buen jugador, hace lo necesario para llevar a su equipo al límite. Es un futbolista top. Sobre las discusiones durante los partidos y el ‘trash-talking’ (provocaciones o insultos), yo no me suelo involucrar. No me molestan este tipo de cosas. He pasado por cosas más difíciles”.

PREPARADOS PARA COMPETIR

El defensa 'sky blue' considera que su equipo está preparado para competir para llegar a la final. "En los últimos años hemos demostrado que somos un equipo que siempre pelea por los títulos. Confiamos en nosotros mismos". Y añadió que "es un encuentro muy importante para todo el equipo. Somos conscientes del objetivo del club en esta competición. Espero que podamos llegar lejos".

Walker reconoció que “la derrota contra el Chelsea en la final de 2021 fue un aprendizaje. Hemos aprendido a superar situaciones. En los últimos años hemos vivido buenos y malos momentos, pero estamos preparados para poner al City donde se merece”.

Eso sí, dejó claro que "queremos la Champions, la inversión de nuestros propietarios ha sido muy importante. Les debemos este título. Y nos lo debemos a nosotros después de no estar a nuestro nivel en la final de Oporto. No estuvimos bien. El pase a la final, como hemos comprobado los últimos años, será muy duro".

BUEN MOMENTO

Walker explicó que "en la Premier tuvimos que recortar distancias, pero nuestra fase de grupos de la Champions fue buena. Mejoramos en la fase decisiva de la temporada, la línea entre ganar y perder. Gündogan, por ejemplo, se convierte en Zidane cuando llega la fase decisiva de la temporada".

El defensa dijo estar preparado para el duelo. "Tengo 32 años, pero no soy un viejo. Me encuentro muy bien, me cuido mucho y suelo aguantar la acumulación de partidos bastante bien. Tengo que dar las gracias a mis padres por mis genes. El otro día hicimos un test de velocidad y llegué a 37,5 km/hora. Creo que Haaland es aún más rápido".