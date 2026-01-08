Vuelven a saltar chispas entre Valverde y Baena

Volvieron a saltar chispas entre Fede Valverde y Álex Baena. Más de dos años después del episodio que marcó su relación, ambos futbolistas protagonizaron un nuevo encontronazo en el minuto 16 de la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Un agarrón de Baena al centrocampista uruguayo cuando este intentaba superarle provocó una reacción inmediata de Valverde, que se giró y le recriminó la acción con un gesto corporal visible. El colegiado señaló falta del jugador colchonero, aunque no mostró tarjeta amarilla.

La escena no pasó desapercibida por el precedente que arrastran ambos desde abril de 2023, cuando Valverde fue acusado de propinar un puñetazo a Baena, que jugaba en el Villarreal, tras un partido. El uruguayo explicó entonces que el futbolista de Roquetas de Mar había hecho comentarios sobre su hijo, tanto durante el encuentro como en la zona de autobuses, en referencia a los graves problemas que había sufrido el embarazo de su pareja, Mina Bonino. Baena negó de manera rotunda esa versión a través de las redes sociales, asegurando que era “totalmente falso” haber pronunciado esas palabras.

El caso acabó con Valverde absuelto en julio de 2023, después de que el Comité de Competición aceptara las alegaciones del Real Madrid. Meses más tarde, Baena abordó el episodio en una entrevista en la SER en la que reconoció el fuerte impacto emocional que le provocó todo lo sucedido, hasta el punto de plantearse dejar el fútbol. “Llegó un momento que mi cabeza explotó”, explicó, detallando el proceso psicológico que atravesó y cómo el apoyo de su entorno y la selección le ayudaron a recomponerse.

Pese a todo, el centrocampista español también dejó la puerta abierta a una reconciliación. “Para crecer, madurar y avanzar hay que saber perdonar”, aseguró, mostrando predisposición a sentarse y hablar con Valverde para cerrar definitivamente un capítulo que, como se vio en la Supercopa, sigue muy presente cada vez que ambos se cruzan en un terreno de juego.