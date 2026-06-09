Vuelve el 'viejo' Real Madrid

El triunfo electoral de Florentino Pérez solo fue el principio. El presidente del Real Madrid ya ha puesto en marcha su plan para resolver la crisis en la que se ha visto envuelto el conjunto blanco en los últimos dos años. A pesar de que el dirigente se empeñe en obviar los aspectos negativos de estas campañas hablando de resultados económicos o de títulos logrados en el pasado, la nocividad que rodea al club es innegable.

El poder del vestuario sobre los entrenadores, la falta de entendimiento entre las estrellas del equipo sobre el césped, la ausencia de disciplina en la plantilla o el rendimiento de los fichajes son algunos de los problemas que la decadencia deportiva del club ha destapado en los últimos cursos.

José Mourinho, en su etapa en el Benfica / ESTELA SILVA / EFE

Vuelve José

Más allá del famoso legado, el gran argumento de Florentino Pérez para alzarse victorioso en la campaña electoral sobre Enrique Riquelme ha sido José Mourinho. El portugués, anunciado como medida para contra programar el anuncio de Haaland del rival del mandatario blanco en los comicios, es el gran reclamo del presidente para la nueva campaña.

El luso representa a la perfección algunos de los valores que el presidente está empeñado en recuperar para su equipo: orden, disciplina, autoridad, capacidad para tratar con estrellas... Cada vez que Florentino ha mencionado a Mourinho ha resaltado una palabra: “competitividad”. El dirigente se ha esforzado en destacar cada vez que ha podido que el entrenador es también responsable de una de las décadas más exitosas de la historia del conjunto madridista.

Florentino Pérez durante un acto electoral / Europa Press

El presidente blanco quiere recuperar con urgencia esa competitividad, si bien en todo este asunto existe un matiz decisivo: Mourinho no es el mismo que abandonó el Real Madrid hace 13 años. El entrenador llega tras una etapa en los banquillos marcada por la irregularidad y la falta de resultados y el perfil que ha mostrado públicamente ha sido mucho más tranquilo que aquel que se adueñaba de las ruedas de prensa con una naturalidad pasmosa.

La creciente expectación por su regreso es más que evidente. El madridismo ha recuperado parte de la ilusión perdida con un solo nombre, sin necesidad de fichajes estelares (ni Konaté ni Dumfries son Galácticos) y se encomienda al que un día fue su líder deportivo y sobre todo espiritual. El fichaje de Mourinho supone, además, que el papel del entrenador volverá a tener relevancia en el Real Madrid en la toma de decisiones tan importante como la elección de las nuevas incorporaciones.

José Mourinho (izquierda), conversa con Pepe durante el Real Madrid-Málaga de la Liga 2011/12 / EFE

Para colmo, ‘The Special One’ no llegará solo. Según adelantó Ramón Álvarez de Mon, Pepe podría incorporarse al cuerpo técnico de su compatriota. Durante su etapa como futbolista, el defensa se erigió como uno de los líderes de la guardia pretoriana de ‘Mou’. Más allá de algunos desencuentros entre ambos (con la figura de Varane de por medio) su relación siempre fue positiva. Con Pepe como ayudante en el banquillo, el técnico ganaría otra figura capaz de imponer disciplina, que conoce cómo funciona el vestuario de un equipo como el Real Madrid y que puede conectar con la plantilla.

Florentino tiene claro su camino y, como ya hiciera en otras ocasiones, ha tomado la decisión de regresar al pasado. El ‘viejo’ Madrid está de vuelta, pero todavía falta mucho trabajo por delante para demostrar que puede rendir como antaño.