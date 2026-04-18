¿La vuelta de Mourinho al Madrid?: "Su teléfono no ha sonado aún, pero una reunión lo puede cambiar todo"

En el Real Madrid saben que afrontan un verano clave tras dos temporadas sin títulos. En el pasado ya se hizo una apuesta importante que, por ahora, no ha dado resultados, y en esta ocasión no se puede volver a fallar. Uno de los asuntos que la junta de Florentino Pérez debe resolver de inmediato es la situación del banquillo.

El verano pasado se fichó a Xabi Alonso, uno de los entrenadores más prometedores de Europa, para liderar el nuevo proyecto blanco y, apenas seis meses después, ya estaba fuera. No hubo paciencia en Chamartín y algunos jugadores importantes terminaron por cuestionarle. La llegada de Arbeloa tampoco logró reconducir la temporada y ahora el club debe decidir qué camino tomar.

Se barajan muchos nombres para sustituir al técnico salmantino, aunque su continuidad no está completamente descartada pese a no haber logrado títulos. Uno de los candidatos que más ilusión genera en el madridismo es el regreso de José Mourinho.

"Cuenta con el mayor apoyo de la afición"

El portugués dejó un gran recuerdo en el Bernabéu a pesar de conquistar solo una Copa del Rey y una Liga. Desde Portugal alimentan la posibilidad de su vuelta. “Una reunión en Madrid, prevista para los próximos días, puede cambiarlo todo. Del encuentro con Florentino y Arbeloa dependerá el futuro del Real Madrid. El teléfono de Mou aún no ha sonado, pero está en la lista. Es el que cuenta con mayor apoyo de la afición”, informó el diario luso Record.

Según adelantó Fabrizio Romano, Mourinho estaría encantado de regresar a Madrid trece años después de su salida: “Os puedo contar que le gustaría volver al Madrid algún día; estaría abierto a ello. Pero ahora mismo no se está negociando con él. Aún es pronto. Tenemos que entender qué busca el Madrid y qué pasará con Arbeloa”, explicó en un vídeo en su canal de YouTube.

El técnico portugués se midió esta misma temporada al conjunto blanco en la fase de liga y en el playoff de la UEFA Champions League. Fueron tres partidos muy tensos, fieles a su estilo, que terminaron con victoria madridista y la clasificación para los octavos de final.

Eso sí, antes de cualquier movimiento, el club debe decidir qué ocurrirá con el banquillo. Así lo explicó también Romano: “Se valora la actitud de Arbeloa y su confianza en los jugadores del Castilla. Además, las actuaciones ante el Manchester City y el Bayern de Múnich fueron muy positivas. Su continuidad se está debatiendo internamente”.

Además de Mourinho, otros nombres que suenan en la cúpula blanca son los de Zidane -quien tendría un acuerdo verbal con la Federación Francesa para después del Mundial-, Didier Deschamps, Jürgen Klopp o Mauricio Pochettino. Una margarita por deshojar en un tiempo de gran incertidumbre en Chamartín.