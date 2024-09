Vitor Roque, estreno a lo grande con el Betis ante el Real Madrid

Las dudas se han instalado en el vestuario del Real Madrid, que no encuentra el camino del juego sólido, con problemas en la construcción que afecta a la pegada. Recibe en el Bernabéu al Betis sin margen de error, un rival que presenta a Vitor Roque, el brasileño cedido por el Barcelona, que podría ser titular pese a llevar poco tiempo a las órdenes de un Pellegrini que elogia su presencia: “Va a ser un jugador muy importante para nosotros”.

Mal arranque

En el Madrid crece la ansiedad por ver funcionar a la pareja Vinicius-Mbappé, que todavía no han sido el arma diferencial que ilusionaba a su parroquia. Una espera que ha supuesto dejarse cuatro puntos en el camino de los nueve disputados, tropiezos que ilusionan a un Barça que mira por el retrovisor al campeón. El Betis, también en construcción, intentará hurgar en esa herida que Ancelotti no acaba de sanar, en su búsqueda de un sistema ofensivo eficaz en la que encajar sus piezas.

El técnico italiano intenta encontrar un ecosistema en el que cada jugador se sienta a gusto, rinda a su nivel y aporte su parte al juego de equipo. Pensar que ganará los partidos porque son muy buenos es un callejón sin salida. Como decía Di Stéfano, “ningún jugador es mejor que un equipo”. El Betis de Pellegrini también está por hacer. Llega a Madrid con bajas importantes como la última de Fekir, que se suman a la de los Guido, Miranda, Ayoze, Borja Iglesias, Abner William José...

Mucho por encajar

El chileno debe encajar ahora a los llegados este verano incluido el último en aterrizar, el argentino Lo Celso, junto a los Vitor Roque Juanmi, Llorente o Marc Roca, entre otros. Pero la apuesta verdiblanca también pasa por el ideario de Pellegrini, un técnico con buen paladar futbolístico en su apuesta del juego de toque. La calidad del Madrid no está cuestionada, sí su fútbol. Hay incertidumbre con un equipo que lo tiene todo, pero que no encuentra la forma de explotar el talento de su plantilla. La cuestión es si Ancelotti se preocupa tanto por cómo debe jugar su equipo con balón como con sus desvelos por defender bien.

El italiano ha convocado a los mismos que ante Las Palmas. No recupera a ninguno de los lesionados: Alaba, Bellingham, Camavinga y Vallejo. Todo indica que repetirá el once que ganó al Valladolid en la segunda jornada en el Bernabéu. Esto supone que Carvajal, Güler y Rodrygo volverán al once por Lucas, Modric y Brahim. Pellegrini llega con las bajas de Bakambú, Bartra, Isco y Mendy. Lo Celso se quedó fuera de la convocatoria por lo que se espera que mantenga el bloque que ha venido utilizando hasta ahora, en el que podría entrar Vitor Roque, que se estrenaría ante el Real Madrid.