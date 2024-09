Vitor Reis, el central que quiere Juni Calafat

Vitor Reis es el central que sigue el Real Madrid para reforzar el centro de la defensa, entre otros. El zaguero del Palmeiras cumple los requisitos que buscan para ocupar el puesto, y está en lo alto de la lista de los jugadores que sondea el cazatalentos blanco Juni Calafat. Es joven, tiene proyección, condiciones físicas y futbolísticas, y es polivalente en sus labores defensivos.

A sus 18 años, se ha ganado la titularidad en su equipo, demuestra personalidad y carácter. Pertenece a la generación del 2006 como Endrick, del que era compañero, o Estevao, y como ellos, su objetivo es dar el salto al fútbol europeo. “Nuestro deseo siempre es jugar en Europa, pero mi cabeza está 100 % en el Palmeiras, no pienso en otra cosa”, dice cuando le preguntan por su futuro.

Completo y con futuro

Es ya internacional absoluto con Brasil, pero antes ha pasado por todas las categorías en las que dejó su estela. Quienes le conocen aseguran que es un defensa táctico, inteligente, que puede jugador de central derecho o izquierdo, pese a ser diestro. Como brasileño, destaca por su técnica, capaz de dar salida al balón con garantías por su seguridad en el pase. Mide 1,86 m., lo que le permite ir bien en el juego aéreo. Es rápido, potente y tiene sprint en el arranque de la carrera. Un central completo y con mucho futuro por delante.

El problema es que el Palmeiras ha tasado su traspaso en 100 millones de euros. Y todo por un jugador que todavía no tiene un valor de mercado definido, y cuyo precio no superaría el millón de euros. Tiene contrato hasta 2028 y su club espera hacer negocio con él, consciente de que tarde o temprano se verá obligado a venderlo. El Madrid le sigue, pero no es el único, con equipos de la Premier al acecho. La puja está abierta, pero en la política de Florentino Pérez ya no entra volverse loco, y solo apostará por él si el jugador hace lo propio.