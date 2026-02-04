Virginia Fonseca, novia de Vinicius, revela detalles íntimos: "Tengo que contarle todo a su preparador, hasta una crema, para evitar dopaje"

La vida de los futbolistas profesionales no es sencilla. El control en todos los aspectos de su día a día es total, hasta un punto difícil de imaginar. Así lo ha revelado Virginia Fonseca, influencer y pareja actual de Vinicius Jr, estrella del Real Madrid.

En unas declaraciones a Portal Leodias, Virginia no se corta a la hora de explicar minuciosamente su vida junto al extremo. "Es una profesión efímera y exigente. Hay que tener un horario fijo para todo, hay que seguirlo todo a la perfección", explica la influencer.

Además, Virginia también reveló un episodio que le generó pánico, cuando se enteró de que cualquier producto que usara podría representar un riesgo de contaminación por dopaje si tenía contacto con Vinicius. "Para el ginecólogo, tengo que usar uno certificado. Tengo que pasar por sus canales oficiales, tengo que hablar con su preparador, porque podría producirse dopaje. Cuando me dijeron eso, empecé a temblar. Dije: '¡Dios mío! ¿Habré usado algo que no se puede usar?'. Lo juro, empecé a temblar. En la mesa, estaban hablando y él dijo: 'Por cierto, Virginia, todo lo que te pongas me lo tienes que decir antes'. Por ejemplo: una crema íntima, algo así, una pomada, todo, cualquier cosa que pueda entrar en contacto con él", afirma la influencer al medio brasileño.

"Entonces me dijeron: 'Si da positivo por dopaje, no podrá jugar'. Yo respondí: 'Era lo único que me faltaba ahora, ser la causante de algo'", sentencia, señalando que desde entonces tiene que consultar constantemente al preparador físico de Vinicius antes de usar cualquier producto.

Otro de los temas que más control implica es el de la dieta. "No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. ¿Salir a cenar? No come nada, solo bebe zumo. Habla, es muy animado. Sabe gestionar las cosas de una manera que no le pesa ni a él ni a quienes le rodean", dijo.

Por último, Virginia también señaló que "evita pensar" en el peso que supone cargar con la responsabilidad emocional del jugador y cómo puede afectar esto a su rendimiento.