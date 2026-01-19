La viral conversación entre Vinicius y Arbeloa: "¿Quieres multar a la gente?"

Vinicius Jr. está en el ojo del huracán de todo el madridismo. Fue el futbolista más señalado por la grada el pasado sábado en el encuentro ante el Levante. El Bernabéu pitó a varios jugadores con insistencia, pero al único que se le pitó hasta el último minuto fue al brasileño que terminó muy tocado anímicamente.

En el entrenamiento de este lunes se vio a un Arbeloa muy pendiente de Vinicius. En todo momento el entrenador estuvo encima del futbolista para intentar recuperar su mejor versión. Desde su llegada, el salmantino ha adoptado este rol de protector con sus futbolistas y especialmente con el brasileño.

La relación de Arbeloa con Vini es totalmente contraria a la que tenía con Xabi Alonso. El brasileño fue uno de los grandes críticos internos —y externos— de la gestión del tolosarra. Aunque este lunes las cámaras de MARCA captaron una conversación muy curiosa entre entrenador y jugador que ya es viral en redes sociales.

En las imágenes se ve a los dos madridistas saliendo al campo de entrenamiento en Valdebebas conversando y se escucha a Vini haciendo una recomendación a Arbeloa: "Multa, para mí multa mejor". A lo que el salmantino le responde: "Tú eres capitán, ¿quieres multar a la gente?".

Una curiosa conversación en la que desconocemos el fondo, aunque parece que el brasileño le estaba pidiendo a su entrenador que pusiese a alguien una multa. Arbeloa no termina de comprarle la idea a Vinicius y le desaconseja esa acción, recordándole que él es uno de los capitanes del Real Madrid.

El Real Madrid jugará este martes a las 21:00 h el penúltimo encuentro de la fase Liga de la UEFA Champions League ante el Mónaco. Los blancos son séptimos con 12 puntos y una victoria dejaría casi en bandeja el pase a octavos por el top-8.