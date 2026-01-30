Real Madrid
Ya es viral: La cara de Butragueño viendo otra vez al Benfica lo dice todo
El director de Relaciones Institucionales del club blanco personificó el sentimiento de los madridistas al descubrir su rival en los dieciseisavos de Champions
'Habemus' dieciseisavos de final de la Champions League, esa fase que el Barça quería evitar y que el Real Madrid confiaba en no tener que disputar al encontrarse en la tercera posición antes de la jornada final de la fase liga.
Pero entonces, llegó la debacle en Da Luz con una derrota por 4 a 2 ante el Benfica que ha dejado a la plantilla más tocada de lo que ya estaba, justo cuando desde Madrid se intentaba vender el relato de la mejoría en la actitud de los jugadores gracias a la mano de Álvaro Arbeloa.
Finalmente, el Real Madrid se quedó fuera del top-8, quedó noveno, y este mediodía se ha visto obligado a estar muy pendiente del rival en la ronda de repechaje.
Por un lado, el Bodø/Glimt se postulaba como el rival más sencillo, pese a jugar en el norte del círculo polar ártico, pues la segunda opción era, ni más ni menos, el mismo equipo que les dejó fuera, el Benfica.
Como dice el refranero español: si no querías caldo, toma dos tazas. Esta es precisamente la conclusión a la que se puede llegar al ver la reacción del director de Relaciones Institucionales de la casa blanca, Emilio Butragueño, que rápidamente se ha convertido en viral en las redes sociales.
Impasible, con un gesto inmóvil, pero que parecía mostrar un sentimiento de contrariedad, y mirando al tendido, el directivo ha ejemplificado el sentimiento que deben de haber sentido muchos aficionados madridistas.
Así, Mourinho regresará al Bernabéu por primera vez desde que saliera del club en 2013 después de ser el verdugo de los Mbappé, Courtois y compañía en una noche épica en Portugal y de celebrar el gol de cabeza del portero Trubin delante del banquillo de Arbeloa, que solo podía mirar como su 'maestro' le privaba de uno de los objetivos de la temporada.
La ida se jugará el 17 de febrero, de nuevo en Lisboa, mientras que la vuelta se disputará una semana después, el 24, ya desde el feudo blanco. Ahora la pregunta es cómo recibirá al técnico portugués el público, más allá de ver si el Real Madrid vuelve a tropezar con la misma piedra o consigue meterse en los octavos de final.
