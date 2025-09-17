Lo que no se vio del Real Madrid - Marsella: el choque entre Huijsen y Aubameyang, la lección de Mbappé a Mastantuono y el anuncio de calzoncillos de Vinicius

Que el Real Madrid - Olympique de Marsella iba a ser un partido tenso se percibió desde la previa. Los ultras del conjunto galo llegaron al Bernabéu bajo un potente dispositivo policial, propio de un encuentro de alto riesgo. Les prohibieron entrar con banderas de Palestina, que terminaron en la basura de los accesos, "porque aquí no se meten elementos políticos", según los protagonistas de los cacheos, aunque sean símbolos nacionales. Sin embargo, la tensión se trasladó pronto al campo.

Vinicius divide al madridismo

"Yo venía a ver a Vinicius y este me lo pone en el banquillo", lamentaba un aficionado en los aledaños del campo blanco, que fue una caldera, pero por la temperatura que provoca jugar siempre con el techo retráctil puesto. Algo que, según el entorno del club, piden los propios jugadores. Lo que también solicita Vinicius es no ser simplemente un revulsivo, pero el brasileño ha perdido su estatus. "Estamos en un momento muy exigente y necesitamos a todos. Queremos tener a todos conectados, a Vini, Mastantuono, Rodrygo... ¿Si he hablado con Vini? Eso se queda en Valdebebas, pero va a haber momentos para todos", fue la respuesta de Xabi Alonso.

El entrenador vasco quiere tratar a todos por igual, salvo a tres de sus jerarcas en el inicio de temporada: Courtois, quien salvó al Madrid de las acometidas del Marsella; Tchouaméni, el único hombre del centro del campo en el que verdaderamente confía; y Mbappé, su única estrella. "Nadie se tiene que sentir ofendido por quedarse en el banquillo. Y los cambios están teniendo un impacto muy bueno en el partido", añadió el tolosarra, quien quiere medir la meritocracia de un vestuario de 'egos' más potentes como si fuese el Bayer Leverkusen.

Por el momento, los resultados están ahí y en un equipo en el que importan tanto, tapan el resto. Pero este club, y él lo sabe bien, tiende a sobrerreacionar. Por eso, a pesar de haber saldado todos sus partidos como triunfo, ciertos mensajes quedan en el ambiente: la negativa de Valverde a jugar como lateral; la roja evitable de Carvajal o el lenguaje gestual de Vinicius, quien aguantó, como si no fuera con él, las instrucciones de Xabi Alonso antes de salir. Lo hizo enseñando sus calzoncillos, en un gesto perfectamente calculado con el que enseñó Nike, su gran patrocinador y el antagonista de Adidas, socio técnico del Madrid.

Mbappé es el Sol y el resto son satélites

"Cada uno sabrá", se comentaba en la grada de un Bernabéu al que el arbitraje europeo también hizo caer en el histerismo. Alimentar el discurso de una 'mano negra' sobre el cuerpo blanco termina por provocar un estado de permanente alerta y crispación que no alimentan los jugadores. "A veces hay expulsiones a favor y otras en contra", defendió Valverde, mientras que Mbappé fue empático con los que consideran que pudo no haber penalti en la mano que definió el encuentro cuando el conjunto blanco estuvo en inferioridad.

Lo que es indiscutible es que él es el líder del Real Madrid. Por sus botas, su mente y su talento pasará el futuro del club este año. Lo demás satélites rotatorios con los que irá jugando Xabi Alonso. De ahí el absoluto gesto de generosidad que tuvo con Mastantuono para que el argentino recibiese la primera ovación del Bernabéu. Él, zurdo cerrado y muy obcecado en responder a las altas expectativas creadas, no fue capaz de acertar. Después le echó una mirada al galo tras un pase que le envió con demasiada fuerza.

Gestos que demuestran personalidad, pero que pueden jugar en su contra, a pesar del favor con el que cuenta, tanto de la grada, como de su técnico, Xabi Alonso, que, sin embargo, se preocupó por rebajar el suflé. "Tiene que ir creciendo, como Güler", dijo del argentino, al que todo le ha acompañado estos últimos meses. Desde su debut nada más aterrizar hasta llevar el '10' de Messi, al que también perturbó en los partidos con la selección cruzándose por no debía.

Más cabeza y menos cabezazos

Estas situaciones quedan olvidadas el día después, porque el resultadismo las enjabona para que no provoquen heridas. Sin embargo, regresarán a la palestra ante el primer tropiezo. Además de Mastantuono, el otro jugador que más halagos ha recibido en el inicio de temporada es Dean Huijsen. De nuevo, un ejemplo de personalidad arrolladora, aunque en un sentido distinto, planteado desde la tranquilidad. Pero en una pareja con Militao alguien deberá circular sin llevar el codo por la ventanilla.

No todo van a ser encuentros de desahogo, donde el mayor deber será llegar a tiempo a un corte o sacar como un mediocentro el balón jugado. Huijsen someterá su juventud a 'perros viejos' como Aubameyang, con el que se encaró y quien, pese a estar lejos de su mejor versión, fue capaz de sacar de sus casillas a la pareja blanca de centrales. Huijsen tiene la advertencia de dos rojas en contra, aunque la segunda fuese incorrecta, según el propio CTA. La Champions va a pedirle un grado más que LaLiga, al igual que al resto de compañeros.

Tiene experiencia en esta competición Álvaro Carreras y eso se nota. Sin hacer ruido y recibir ovaciones, como le sucede a muchos jugadores de la casa, es el fichaje que mejor se ha adaptado a Xabi Alonso. Que es algo más importante que el talle que tiene la camiseta del Real Madrid, al que siempre se le da un peso excesivo. El gallego no necesita ser protagonista para trabajar y, siendo contundente, no pierde la cabeza como le sucedió ante Rulli. Más cabeza y menos cabezazos necesitará el conjunto blanco si quiere que su singladura europea no sea una cadena de discusiones y controversias.