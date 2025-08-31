Lo que no se vio del Real Madrid - Mallorca: "que le corten los brazos a Güler", la gran noche de Carreras y la frustración de Mastantuono

Xabi Alonso logró el objetivo principal con el que arrancó la temporada: llegar al primer parón de selecciones con pleno de puntos. Lo hizo después de un trabajado partido ante el Mallorca, que se revolucionó con los tres goles anulados. Sobre todo, a raíz del tercero, que Sánchez Martínez dejó sin efecto tras acudir al VAR, instado por Pulido Santana, para dejar sin efecto el tanto que habría supuesto una sentencia definitiva. No soportó el Bernabéu esta decisión.

Ira contra los árbitros

La presentación de los árbitros en el Bernabéu siempre viene acompañada de un abucheo generalizado. Los decibelios desbordaron el campo blanco, donde no se volverá a jugar a descubierto, lo que provoca una mejor sonoridad y, en noches como la de este sábado, eleva la temperatura. Aunque nunca al nivel de lo que produjeron los tres goles anulados al Real Madrid. Sobre todo, el primero, por un fuera de juego milimétrico, y el tercero, por mano de Güler.

Para colmo de la controversia, durante el partido se conoció que el Comité Técnico de Árbitros había decidido cambiar a González Fuertes, designado inicialmente como Asistente VAR, tras lo ocurrido en el Alavés-Atlético. El asturiano no entró en el gol del Atlético que Giuliano anotó en un claro fuera de juego. La acción provocó una valoración negativa dentro del estamento arbitral, que optó por apartarle de un encuentro de máxima exposición.

Pulido Santana, encargado del VAR, tuvo trabajo. El gol de Güler fue el más discutido. Una jugada de reglamento donde el balón golpeó el brazo del turco después de un rechace de Leo Román tras una buena jugada de Mastantuono. La norma dice, literalmente, que el gol no es válido si marca directamente o inmediatamente después. Este matiz fue el que utilizó el colegiado para anular el tanto. Sin embargo, en el Bernabéu se escuchó un irónico: "¡Que le corten los brazos a Güler!".

Mastantuono, anulado

La decisión de Sánchez Martínez también dejó sin efecto la celebración de Güler con Mastantuono, que simuló servir un mate para el turco, uno de los destacados del partido. Fue el más contrariado por el gol anulado después de su única jugada exitosa en un Bernabéu que tiene depositadas muchas esperanzas en él. Todos han puesto de su parte para que el aterrizaje del '30' sea cómodo. Aunque esto también le carga de expectativas a las que, por ahora, no está respondiendo.

Es un jugador que se mueve por todo el campo, pero al que su naturaleza de zurdo cerrado le perjudica cuando le enciman los rivales. Le falta ritmo para ser titular indiscutible en el Real Madrid, aunque no hay nadie que confíe más en él que Xabi Alonso. La banda derecha está despejada para que triunfe, después del cambio de flanco de Rodrygo. Brahim no es el abrelatas de hace dos temporadas, por lo que Mastantuono tiene un territorio franco para construir su imagen.

El que ha caído de pie en el Bernabéu es Álvaro Carreras, quien vivió su primera gran noche en el campo donde no le ha pesado debutar con retraso. Porque el ferrolano ya fue canterano del conjunto blanco, que pagó 50 millones por él. El lateral izquierdo está intentando justificar cada euro pagado. No le pesa la camiseta que ya vistió en el pasado y con la que salvó el empate del Mallorca, que habría supuesto un jarro de agua helada para un estadio que no perdonaba los tantos anulados.

Rodrygo y Ceballos, observados

Cada partido es un examen individual para los jugadores. La estructura horizontal que ha planteado Xabi Alonso, dejando los puestos fijos de Ancelotti sin efecto, provoca que cada partido sea una película nueva. Así, por ejemplo, Vinicius ha vivido una primera trilogía de absoluto contraste. En el primer duelo contra Osasuna no le salió nada; en el segundo fue suplente y desde el banquillo montó una revolución; y al tercero se reconcilió con el Bernabéu a través de otro gol.

Por el momento, porque el carácter volcánico del brasileño no da tregua. Ahora, el que está en el punto de mira es Rodrygo, quien fue recibido con tímidos silbidos en la presentación de los jugadores. Después, el madridismo le indultó antes de su salida al campo en un partido donde no cuajó una sola acción exitosa. Por lo menos, se ha salido con la suya de jugar por la izquierda, a costa de ser el rival de Vinicius, con el que ahora mismo hay una diferencia abismal.

El mercado no ha dejado ninguna salida de calado, pero si varios señalados. Además de Rodrygo, Ceballos, del que pocos entienden el bucle infinito que vive, abriendo una puerta por la que nunca se atreve a pasar. El andaluz se encontrará con la paradoja de verse las caras en el primer partido de Champions en el Bernabéu (martes, 16 de septiembre: 21.00 horas) con el único equipo que fue capaz de apostar por él. Un Olympique de Marsella al que dejó en la cuenta, como después hizo el Betis con él. Cuando vuelvan Camavinga y Bellingham, su protagonismo quedará reducido al mínimo.