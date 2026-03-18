Lo que no se vio del City - Madrid: la extraña actuación del VAR en la roja y el Etihad no olvida el 'eu farei x10'

Hay partidos que se explican con goles y otros que se entienden mejor en los detalles, en esos segundos de duda que pueden cambiar una eliminatoria. El de anoche en el Etihad pertenece a los segundos.

Los 10 segundos que aliviaron al Etihad

El primer gol del Real Madrid no fue solo una jugada; fue una secuencia de incertidumbre. Todo nace después de una gran jugada individual de Valverde. Bernardo Silva, improvisando una zamorana con el cuerpo y el codo, evitó el gol de Vinicius sobre la línea. En directo, el árbitro no señaló la mano. Pitó fuera de juego y los fans respiraron aliviados.

Pero el fútbol moderno ya no se detiene en lo evidente. El VAR entró en escena y confirmó ese fuera de juego inicial. O al menos eso parece si analizas los movimientos de Turpin. El árbitro cogió el pito y silbó, alzando su brazo. ¿Fuera de juego? El City se preparó para reanudar… y entonces, cuando el balón está a punto de volver a rodar, todos se congelaron otra vez. Nueva pausa. Algo no encajaba. El colegiado se llevó la mano al oído, detuvo el partido para ir a la pantalla.

Ahí cambió todo. De seguir 0-0 y con el dominio infernal del City, a verse con uno menos y un penalti en contra. Todo cambió. Pero... ¿Qué pasó durante esos segundos donde Turpin señaló fuera de juego? Tras ir al monitor, la decisión era clara y evidente. Si la jugada no estaba invalidada por fuera de juego, debía ser roja a Bernardo Silva por evitar un gol con la mano.

Del fuera de juego a la roja en apenas diez segundos. Del alivio del City al golpe seco que cambió el partido. No fue solo una decisión arbitral; fue un giro emocional.

No se olvidan del Balón de Oro de 2024

Mientras en el terreno de juego las cosas no mejoraban para los locales, el partido se jugó también en las gradas. Los aficionados 'citizens' la tenían tomada con Vinicius Jr y le recordaron uno de los episodios que más le marcaron: el Balón de Oro del 2024.

El brasileño parecía el gran favorito para ese galardón, pero finalmente fue Rodri el ganador. Algo que molestó mucho a los blancos que llegaron a romper relaciones con el premio y provocó la rabia de Vinicius en X con su tweet más famoso: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados" (Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados).

Vinicius celebrando un gol al Manchester City / AGENCIAS

Cada intervención de Vinicius venía acompañada de ese recuerdo. Las aficiones inglesas son conocidas por sus cánticos satíricos desde la grada y con el brasileño no fueron menos. Primero se le recordó el Balón de Oro de Rodi cantando: "Rodri Balón de Oro", para posteriormente preguntarle a Vini: “Where is your Ballon d’Or?” (¿Dónde está tu Balón de Oro?). Otra grada que tiene en contra el 7.

El brasileño respondió con dos goles y dos celebraciones contra la grada. En la primera volvió a ir hacia el banderín a hacer gestos, algo que le costó la amarilla ante el Benfica en la famosa acción con Prestianni, y en el segundo se señaló la camiseta para sentenciar la victoria blanca.

Aunque los aficionados blancos desplazados a Manchester también tuvieron su revancha desde la grada. Desde el 0-1 y con los de Arbeloa consiguiendo calmar el inicio dominante del City, se escucharon varias veces los "olés" de las gradas. Y con el encuentro tocando a su fin y el equipo de Pep rendido, los merengues se burlaron del catalán: "Guardiola, quédate". Los viejos enemigos nunca se olvidan.