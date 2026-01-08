Vinicius y Xabi Alonso, aliados de conveniencia en Arabia

Vinicius es la gran estrella de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Lo es por delante de Lamine Yamal, porque es un jugador que siempre ha dejado una buena imagen en el torneo que se celebra desde 2020 en el país de Oriente Próximo. Su actuación estelar tuvo lugar en 2024, cuando con un triplete en la primera parte tumbó al Barça y terminó con el candado que había supuesto Araujo. Este año, el brasileño llega con aire de redención a Jeddah como aliado de conveniencia de Xabi Alonso.

Del abrazo al grito por no presionar

Dos de las preguntas que recibió el tolosarra en la previa al encuentro frente al Atlético tuvieron que ver con Vinicius. En la resaca del triunfo imponente ante el Betis, con un triplete de Gonzalo, salieron las imágenes del brasileño quejándose a su entrenador porque, según él, el canterano se llenaba de balón. "Tienen que pasarla, todos quieren regatear y luego me pitan a mí", lamentó en un instante captado por la retransmisión del encuentro.

Otro operador transmitió el instante en el que Xabi Alonso se desesperaba, con el 3-1 en el marcador y el Betis volcado contra el Madrid. "Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia, presión! Ahí, presiona", vociferó en la banda un Xabi Alonso que acabaría sustituyendo poco después al extremo de la 'Canarinha'. En su lugar, dio entrada a Mastantuono, un jugador que ha pasado del todo a la nada con el vasco, que tiene confundidos a varios jugadores.

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso es un hilo tenso en el que las dos partes están condenadas a entenderse, por lo menos esta temporada, que decidirá el futuro de ambos. Por un lado, el extremo puede entrar en su último año de contrato sin haber renovado con el Real Madrid y con la posibilidad de irse gratis a otro equipo. No es la intención de Vinicius, aunque las circunstancias cada vez se ponen más en su contra, como se ha evidenciado en la doble pitada de los últimos partidos. Atrás queda el abrazo que se dieron ambos en el partido contra el Alavés.

Xabi Alonso responde en rueda de prensa sobre el partido de Gonzalo y los pìtidos a Vinicius / LALIGA

Una racha insostenible y un sistema en cuestión

La temporada de Vinícius viene marcada por una evidente falta de gol. En 2025, durante 61 partidos apenas sumó 13 tantos. Su último doblete, ante el Villarreal el 4 de octubre, abrió una larga sequía que se ha prolongado hasta la actualidad. Enero fue el mes más productivo, con tres goles -dos frente al Salzburgo y uno ante el Celta-, mientras que en el resto del año solo logró repetir anotación en abril (Valencia y Arsenal), agosto (Oviedo y Mallorca) y octubre, con el citado doblete frente al Submarino Amarillo. La agitación en su banda no ha venido acompañada de partidos diferenciales.

Real Madrid - Sevilla | Los pitos a Vinicius / LALIGA

Existe un contrasta con cursos anteriores. Los 32 goles firmados en 2024 y los 19 de 2023 subrayan la brecha entre el Vinícius más determinante y el de esta temporada actual. Su producción anotadora se ha desplomado casi a la mitad en apenas un año. Y el impacto va más allá de los números: la merma se percibe también en su confianza y en su peso en el juego, con fases en las que ha desaparecido esa electricidad capaz de desbordar y desarmar a cualquier defensa. Desde el frustrado Balón de Oro de hace dos años, su rendimiento e influencia ha ido en picado.

Con la ausencia de Mbappé, tiene una oportunidad para demostrar que puede echarse el club a sus espaldas. Sobre todo, cuando está en cuestión el propio sistema de Xabi Alonso, donde algunos ponen en cuestión la presencia del brasileño ante el rendimiento al alza de Gonzalo. En Arabia, país que ha tentado a Vinicius en más de una ocasión -y sigue haciéndolo- los destinos del jugador y de su entrenador están condenados a unirse en un ejercicio efectivo ante el Atlético, al que solo le ha marcado un gol (y cinco asistencias) en los 18 enfrentramientos que ha vivido.