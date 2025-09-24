Vinicius la volvió a liar: "Hay situaciones que no las paso como persona"

Vinicius volvió a su mejor versión ante el Levante. El brasileño, envuelto en un lío por su renovación e informaciones que apuntan a una salida en enero, se reivindicó en el Ciutat de Valencia marcando un golazo y siendo el MVP del conjunto blanco en la sexta victoria consecutiva en Liga.

De hecho, fue el primer duelo desde la llegada de Xabi Alonso que Vini completaba los 90 minutos. En el encuentro del fin de semana pasado ante el Espanyol, el brasileño se enfadó mucho tras ver como el tolosarra lo cambiaba en la segunda parte y eso agitó los rumores de una posible salida.

Encontronazo con Elgezabal

Pero hay cosas que parece que no cambian. Tras el encuentro, Elgezabal, el central del Levante, habló en zona mixta de un encontronazo que tuvo con el '7' blanco. Los hechos ocurrieron tras el penalti que Mbappé provocó y transformó en el 1-3. Los dos tuvieron un rifirrafe en la frontal y se puede ver en las imágenes como el brasileño le puso la mano en la cara al jugador 'granota' e intercambiaron unas palabras.

Tras este encontronazo, Elgezabal se fue directo a por el árbitro a avisarlo, pero Isidro Díaz de Mera no señaló nada. Minutos más tarde, el defensa entró con dureza a Vini como si tuviesen alguna cuenta pendiente.

“Tampoco quiero poner más leña en el fuego. Sí que es verdad que cuando se nos falta al respeto, no solo a nosotros, a la afición, somos personas y debemos decir basta. Sé que es un jugador con muchísimo potencial, pero hay situaciones que no las paso como persona. Defiendo y transmito unos valores que a veces hay que decir basta. No era momento para ello y está fuera de lugar. Tampoco quiero darle más bombo. Yo defiendo a mi gente”, explicó Elgezabal después del partido.

Vinicius sonrió tras ver como este partido no salía substituido e incluso le dieron el brazalete de capitán. Marcó un gran gol de exterior a lo Modric y fue nombrado MVP, pero hay cosas que nunca cambian.