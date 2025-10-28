Vinicius y Virginia Fonseca firman la paz después de todo el revuelo mediático

La actitud de Vinicius está en el punto de mira. El atacante brasileño aún debe mantener una conversación con Xabi Alonso para pedirle perdón y explicar todo lo vivido sobre el césped del Santiago Bernabéu tras ser sustituido por Rodrygo. Antes de volverse a ver las caras, el extremo del Real Madrid ha viajado hasta Mónaco con Virginia Fonseca.

Algo que ha sorprendido a todos los seguidores de ambos, ya que hace unas semanas el futbolista brasileño lanzó un comunicado en redes sociales para disculparse públicamente con Virginia Fonseca, pues había sido pillado hablando con distintas modelos en redes sociales.

"No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné", explicó en el inicio del comunicado. Asimismo, el del Real Madrid aseguró que había perdido oportunidad de crear algo bonito por "actitudes que no representaban quién quiero ser".

También tuvo palabras de agradecimiento para la creadora de contenido y presentadora de televisión: "Es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto".

Después de todo el revuelo mediático, los protagonistas se han reconciliado y han confirmado su relación sentimental mediante una fotografía publicada en sus perfiles oficiales.

En las imágenes se puede ver una habitación de hotel completamente decorada con pétalos de rosa formando un corazón, además de un globo con la palabra 'love'.

Vinicius con Virginia Fonseca, en Mónaco / Sport

La pareja, que ha estado disfrutando de unos días en Mónaco, ha sido captada en varias ocasiones paseando por la ciudad, y también ha compartido momentos con Éder Militao y su pareja Tainá.

Actualmente, se encuentran en su mejor momento y han puesto fin a los rumores con la confirmación, considerando que esta es la mejor decisión para empezar de nuevo.