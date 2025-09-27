"A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan"

De Bertín Osborne se conocen muchas facetas (empresario, cantante, presentador de televisión), pero otras, no tanto: pudo ser, por ejemplo, un muy notable profesional del tenis, pero la vida le llevó por otros caminos. "Fui un gran jugador de tenis. Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del COI, vino a verme cuando yo tenía doce años y Manolo Santana siempre dijo que pude haber sido un campeón importante en este país".

También es un habitual del pádel. "Llegué a ser el número siete de España, jugué en el equipo nacional español. Gané el campeonato de España tres veces, dos como veterano. Sigo jugando cuatro o cinco días por semana".

Lo confiesa en la entrevista que la periodista María José Hostalrich en 'ABC', una charla en la que Osborne habla sin demasiadas cortapisas sobre su relación con el mundo del deporte, su amor por el Real Madrid y sus operaciones de mercado futbolística ideales. Si le dejaran, admite, Vinicius ya estaría traspasado. "Y con un lacito", apostilla.

El linaje madridista le viene de lejos. "Jugué con los veteranos del Real Madrid durante años. He jugado con Di Stefano, Puskas, Marquitos, Touriño, Rubiñán, Valdano… también con Pedro Ruíz y Carlos Goyanes, que jugaba muy bien, por cierto".

Al estadio Santiago Bernabéu no acude demasiado, porque reside en Sevilla, pero su conexión con el club es potente. "No me pierdo un partido. Antes pasaba muchos nervios. Ahora se me ha pasado. Analizo los partidos, pero con algo más de perspectiva, aunque me afecta lo que le pase, claro.

Crítico con la idea de llevar a Miami un partido de Liga ("me parece una mamarrachada y una falta de respeto hacia los jugadores"), Osborne admite que su deportista de referencia siempre fue Manolo Santana, "mi ídolo de juventud".

Sobre el nuevo Madrid de Xabi Alonso, el empresario le desea suerte, aunque advierte que "tanto Zidane como Ancelotti me parecen irrepetibles".

"Xabi es un buen entrenador, con menos experiencia que los otros. Aunque Zidane tampoco tenía mucha. Pero Xabi sabe lo que quiere. Y, si mejoramos el físico y no se lesionan tanto, que no entiendo cómo el año pasado pudo haber tanta lesión muscular:.. eso también se debe a la disciplina, porque ya sabemos todos que muchas de ellas se deben al poco descanso y a la noche. Pues supongo que Xabi será capaz de mejorarlo", insiste.

Mister [Florentino] Pérez es como el Espíritu Santo Bertín Osborne

Críticas a Vini, aplausos a Florentino

En cambio, Osborne es contundente con Vinicius. "No le veo en el Madrid. No tengo nada contra él pero yo lo vendería mañana. Bueno, mejor hoy, con un lacito. Por un dineral, eso sí. No va con la mentalidad del Real Madrid. Se hace antipático allá donde vaya, lo protesta todo, es un malencarado, creo que ni sus compañeros lo aguantan. Da una mala imagen al Madrid que no se la merece. Ningún jugador, por bueno que sea, está por encima del club. Florentino lo ha demostrado muchas veces. No sé porque hay que perdonarle a Vinícius más que a otros".

También es crítico Osborne con la política de cantera del Real Madrid. "Es verdad que en el Madrid dan menos opción a los canteranos [que en el Barcelona]".

"Me gustaría ver más canteranos en el primer equipo, sin lugar a dudas. En eso sí le puedo tener algo de envidia al Barcelona. Porque ellos sí lo hacen y no les cuesta trabajo", añade.

Sobre Florentino Pérez, Bertín Osborne se muestra rendido. "Es el mejor presidente del Madrid en su historia. No conocí a Bernabéu. Mi padre me decía que era una maravilla. Pero Florentino es como de otro planeta. He viajado con ellos a Europa y vayas donde vayas, para los locales, míster Pérez es como el Espíritu Santo. Es algo extraterrestre, el respeto que le tienen fuera de España. Y justificado.