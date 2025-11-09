Vinicius, a Vallecas: "Pagaron para verme"

Que la guerra entre Vinicius y Xabi Alonso la ha ganado Vinicius es un secreto a voces, pero queda demostrado cuando, partido tras partido, acaba teniendo sus más y sus menos con la grada rival. No fue una excepción en Vallecas, donde la afición local le tenía ganas por episodios vividos anteriormente y le silbó desde el primer minuto.

Andrei Ratiu trata de frenar a Vinícius en el partido entre el Rayo y el Real Madrid / Mariscal / EFE

Lejos de hacer oídos sordos por las críticas recibidas desde la grada, Vinicius volvió a exhibir que no aguanta una y que su combustible es sentirse poco querido por los rivales. Ha pasado en infinidad de ocasiones y es difícil encontrar un estadio en el que no haya tenido sus controversias, por decirlo suavemente, con quienes defienden a su equipo y no aguantan tonterías.

En Vallecas, tras escuchar silbidos, volvió a pasar. El delantero del Real Madrid se encaró con varios aficionados, muy cercanos al césped, y les mandó "a Segunda", lo que provocó el enfado de los seguidores. Como para el brasileño pareció no ser suficiente, Vinicius volvió a la carga y se mofó de ellos: "Pagaron para verme", les dijo, tal y como recogen las cámaras de Movistar.

Vinicius, ante el Rayo Vallecano / EFE

Lo cierto es que no hay día en el que Vinicius no sea protagonista. Y eso que hizo un buen primer tiempo y, pese al empate sin goles registrado por su equipo, fue de los pocos que se salvó de la quema. Obviamente, Xabi Alonso seguramente le pide más. De hecho, así lo ha expresado en rueda de prensa, donde es poco amigo de los elogios encendidos. También ha dicho de él que "el tema está zanjado" tras enfadarse y criticar a su entrenador cuando fue sustituido en el Clásico.