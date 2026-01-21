Vinicius: "Los últimos días han sido muy duros por los pitos y lo que dicen de mí"

Vinicius Júnior fue el mejor futbolista del partido entre real Madrid y Mónaco. Así lo dicen los números (tres asistencias y un gol) y el trofeo que recibió de manos de la UEFA. El brasileño venía de una noche dura en el Bernabéu ante el Levante. Fue pitado por su propia afición y luego les aplaudió de forma irónica.

"Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos, por lo que se habla de mí, siempre en el foco y no quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo. La exigencia es muy grande. No siempre puedo estar en mi mejor versión pero intento dar lo máximo por esta camiseta de club que me ha dado tanto", aseguró.

MEJORA DE IMAGEN

Vinícius celebró la imagen ofrecida por el Real Madrid para acariciar el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones y su buena conexión en el partido con Kylian Mbappé. "Hemos entrado al partido muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro que es lo mejor para mí".

"Jugar con Kylian y todos los jugadores de aquí es muy sencillo. Tenemos una conexión muy buena y hay que seguir porque jugando en casa tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo vuelva ala normalidad. Todos queremos ganar y juntos podemos ganar cosas esta temporada", afirmó en UEFA.

Vinícius, abrazado a todos sus compañeros tras su gol. / Jose Breton / AP

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, reconoció que el nivel que dio en los últimos meses “no era” el suyo, debido a que encadenó lesiones, y dijo que se sintió “bien” este martes ante el Mónaco. “Vengo de bastantes lesiones últimamente y por fin me siento bien físicamente. Llevo dos o tres meses jugando lesionado, sin poder esprintar bien. Estoy contento de sentirme bien porque el nivel que estaba dando no era el mío”, dijo en Movistar+.

“Cuando estás lesionado no le gusta a nadie y es duro. Nunca me había lesionado, era algo nuevo para mí. Ahora vamos a tirar hacia delante”, añadió. Huijsen ponderó la goleada del Real Madrid ante el Mónaco tras haber encadenado malos resultados recientemente. “Muy contento con esta victoria. Jugamos muy bien como equipo y estamos dando señales positivas. Nos servía mucho una victoria así”, declaró. “Defender hacia arriba es importante, hemos recuperado algunos balones y metido goles en contraataque. Es algo bueno”, apuntó.