Vinicius: "Estoy a solo tres goles de Ronaldo y quiero marcar una época"

El triunfo del Real Madrid ante el Salzburgo con una goleada en el Santiago Bernabéu dejó muy satisfechos a los futbolistas de Carlo Ancelotti. Entre los protagonistas del encuentro, dos muy claros: Vinicius y Rodrygo, con un doblete cada uno. Ambos fueron los encargados de hablar tras el encuentro.

Vinicius se mostró muy autocrítico con su actuación en el primer tiempo: "Tenía la sensación de que no he podido hacer un buen partido en la primera parte. Con la tarjeta me quedó fuera del próximo partido. Estoy contento con la victoria y con los goles hasta jugando mal. Creo que Rodrygo también se lo merecía (el MVP) por el partido que ha hecho, Jude también".

El brasileño, además, llegó a los 100 goles con el Real Madrid con su doblete (son 101): "Estoy muy contento de llegar a 100 goles con esta camiseta. Estoy a solo tres goles de Ronaldo con esta camiseta, ojalá pueda marcar una época en este equipo, que es mi sueño".

"Mi celebración es porque juego a la play con mis amigos siempre y aprovecho para hacer la celebración. Estoy haciendo más goles así que seguiré haciendo esta celebración", explicó el extremo madridista, que también defendió resaltó la figura de Mbappé: "Es normal, después de la salida de unos jugadores y la llegada de otros. Kylian ha llegado para ayudar y nosotros para ayudarle a ser pichichi en todos los torneos".

Para concluir, Vinicius quiso tener unas palabras de cariño para el entrenador del Madrid: "Ancelotti tiene muchos años de carrera, sabe muy bien como manejar el equipo. Este grupo es muy sencillo porque nos escuchamos unos a otro. Tenemos muchos jóvenes y queremos marcar una época aquí".

Rodrygo: "Los partidos de Champions siempre van a ser difíciles"

El otro gran protagonista fue Rodrygo, que abrió la lata y encarriló el triunfo con un doblete: "Era muy importante ganar en Champions. Nos da mucha confianza y estoy contento por los goles. Aquí jugamos para el equipo, da igual quién gane el trofeo al mejor jugador. Estoy contento por Vinicius, él también lo merecía".

El brasileño se mostró muy contento de su conexión con Bellingham: "Es muy fácil jugar con Jude. Lo pone todo más fácil. La segunda asistencia fue muy bonita y estoy encantado de jugar con él". Además, también tuvo palabras de apoyo para Ancelotti: "Voy a seguir defendiendo al míster siempre. Claro que pasamos por momentos difíciles, por los que no queremos pasar. La verdad que esta temporada estamos fallando un poco en partidos que no podemos fallar, pero esta victoria en Champions nos va a dar mucha confianza".

Sobre un posible rival en las eliminatorias, Rodrygo fue muy claro: "Tengo en la cabeza que los partidos de Champions siempre van a ser difíciles. Tenemos que tener la mentalidad de hoy y seguir así, que creo que ahora estamos muy bien.