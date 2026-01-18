Vinicius, tocado y hundido

El Bernabéu vivió una tarde como hace mucho que no se recordaba. Un abucheo y pañolada dirigido a todos los actores del Real Madrid, con Vinicius como principal señalado. La crítica fue generalizada hacia la plantilla, Florentino Pérez y hasta a Álvaro Arbeloa en la presentación de la alineación titular. El brasileño sufrió el ensañamiento después de ser la única estrella que dio la cara en Albacete en la debacle de Copa y el único que se rebeló ante el enésimo triunfo del Barça de Flick, fraguado con la última Supercopa. Pero el público blanco no le ha perdonado la situación vivida en el clásico.

La protección de Arbeloa no compensa el dolor

El cambio protestado a Xabi Alonso en el triunfo que dejaba al Barça de Flick a siete puntos fue el principio del fin del técnico vasco, pero ha terminado por ser un peso enorme sobre el brasileño. El Bernabéu ha sido más severo con Vinicius que cualquier otro sector ajeno al madridismo. Le señaló en el encuentro frente al Sevilla y volvió a hacerlo frente al Betis. No hay ni un recuerdo del hombre que fue clave en las dos últimas Champions, algo que se preocupó de recordar el extremo poniendo dos dedos hacia abajo. Lo hizo después de pedir aplausos que nunca llegaron, pese a sus carreras y regates.

Vinicius lo pasó mal antes, durante y después del partido. En la previa, todavía en el túnel de vestuarios, se vio una imagen del brasileño desolado, con las manos en la cabeza, después de ser uno de los más pitados en la presentación de los jugadores. Durante el encuentro, el futbolista fue señalado como un cómplice del despido del Xabi Alonso. La idea que se mascullaba en la grada era la del egoísmo, aunque el sentimiento podría contagiarse al resto de actores, incluido Mbappé. Con todo, el nuevo entrenador del Real Madrid se puso del lado de su jugador en una rueda de prensa de autoprotección.

“Voy a pedir a sus compañeros que le busquen y que le den el mayor número de balones posible, porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. 'Vini' nos ha dado varias Champions, espero que a nadie se le olvide. No tiene miedo, es valiente, pide siempre el balón, no teme al fallo y lo intenta una y otra vez. Tiene carácter y ha defendido este escudo a capa y espada", expresó un entrenador que se ha convertido en un escudo humano. Un técnico que ha estado del lado del jugador incluso antes de ser su técnico.

De jugador franquicia a chivo expiatorio

Vinicius, uno de los pocos jugadores que se ha sentado al lado de Florentino en el palco, perdió primero el carácter de líder que pensaba detentar tras la salida de Kroos o Modric. La fuga de los últimos grandes baluartes le dejó como el mejor posicionado, tras una temporada digna de Balón de Oro. Esta autoridad se plasmó con el plante en la gala a partir de la que el jugador, después de proclamar que lo haría diez veces mejor, se fue sumiendo en una irregularidad constate hasta hoy. Vinicius se calló, primero, y después cayó. Ante el Sevilla murmulló en alto lo que consideró como una falta de agradecimiento.

Vinicius Junior se lamenta de una ocasión fallada en el partido contra el Levante. / AP

Frente al Betis, las cámaras de la retransmisión captaron al brasileño quejándose a Xabi Alonso de que Gonzalo "no pasa ninguna" y que después "a mí me pitan". Un síntoma de amargura por una situación que considera injusta. A la llegada de Arbeloa le acompañó el sentimiento de buscar un nuevo horizonte para su renovación. Su contrato termina en 2027 y que cuya prolongación ha pasado por múltiples fases. Desde el anuncio de acuerdo filtrado desde el club para presionar al jugador hasta la negativa a ser un objeto de mercancía en uno de sus momentos más débiles como jugador.

A partir de ahí, un escenario de incertidumbre donde el mayor temor es que el jugador salga gratis. Una opción que cobró fuerza después de los desencuentros con Xabi Alonso. Pero la situación vuelve a enquistarse con un clima hostil contra figura que solo él puede revertir. ¿Cómo? Con una regularidad sostenida en el tiempo. Porque ni el gol de la Supercopa con el que terminó con una sequía inaguantable ha cambiado el juicio del madridismo, que ha llevado a un irreverente Vinicius a pasar de la rebeldía a la angustia por no encontrar el perdón esperado.