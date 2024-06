Vinicius Tobías se despide del Real Madrid

El 'otro Vinicius' no seguirá en el Real Madrid. Vinicius Tobías, lateral brasileño de 20 años, no seguirá en el club blanco. Tobías estaba cedido por parte del Shakhtar Donetsk y tenía una opción de compra por 10 millones, pero el Madrid no va a pagar la cláusula para quedarse con el lateral.

Tobías ha estado cedido en Madrid durante dos años sin acabar de tener minutos en el primer equipo del club blanco. Solo ha jugado 88 minutos con el primer equipo, en un partido de Copa del Rey de esta temporada, el partido que el Madrid jugó en el campo de la Arandina y que venció por 1 a 3. Carvajal ha monopolizado el carril derecho del Madrid y Tobías no ha acabado de convencer al club blanco para estar presente en el primer equipo.

Presencia en el Castilla

Tobías ha jugado 21 partidos esta temporada en 1.º RFEF con el Madrid Castilla, anotando 4 goles. "¡Ha llegado el momento de decir hasta luego! Fueron dos lindos años de mucho aprendizaje, experiencia y crecimiento. Al cuerpo técnico, directivos y compañeros, mi eterna gratitud. Solo agradecer la oportunidad de vestir esta camiseta. Volveremos a vernos, Madridistas", decía el brasileño en sus redes sociales despidiéndose así del Real Madrid.