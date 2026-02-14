Vinicius se tira en el área... y penalti para el Real Madrid (dos veces ante la Real Sociedad)

La visita de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu ha quedado marcada, una vez más, por la sombra de la polémica arbitral. Aunque el marcador refleja un contundente 4-1 a favor del Real Madrid, la realidad del juego cuenta una historia muy diferente: el encuentro ha estado totalmente condicionado por dos decisiones arbitrales decisivas que han indignado a la expedición 'txuri-urdin' y que han servido para desatascar un duelo que se le complicaba a los de Arbeloa. El protagonista en ambas acciones, reincidente en la caída fácil, ha sido Vinicius Jr.

El primer aviso: un salvavidas con el 1-1

La controversia estalló en el ecuador de la primera mitad, justo cuando la Real Sociedad mejor estaba plantada sobre el terreno de juego. Corría el minuto 24 y el marcador reflejaba un empate a uno que incomodaba a la grada, cuando el colegiado señaló el punto de castigo tras una entrada de Aramburu sobre el extremo brasileño.

La acción desató las protestas inmediatas y vehementes de los jugadores de la Real Sociedad, que rodearon al árbitro considerando que el contacto, si existió, fue absolutamente insuficiente para decretar una pena máxima en la élite. Pese a las quejas y la incredulidad visitante, la decisión se mantuvo firme sin revisión. Vinicius no perdonó desde los once metros en el minuto 25, engañando a Remiro para colocar el 2-1 y devolver la ventaja a los blancos de forma artificial en un momento crítico del partido.

La sentencia y el escándalo: ¿piscina en el 4-1?

Si el primer penalti generó dudas por su rigor, el segundo ha terminado por encender los ánimos y desvirtuar la competición. Apenas iniciado el segundo tiempo, con todo por decidirse, el escenario se repitió como una mala película: Vinicius encaró en el área y cayó al suelo ante la presencia, de nuevo, del lateral Aramburu.

Las repeticiones televisivas no dejan lugar a la duda y sugieren que el '7' del Madrid se deja caer, arrastrando los pies antes incluso de que exista contacto real con el defensor del equipo de Matarazzo. Fue una simulación de manual buscando el contacto a posteriori. La incredulidad se apoderó de los jugadores de la Real, que no daban crédito a que se señalara otra pena máxima en una acción donde la "piscina" pareció evidente a ojos de todo el estadio.

Lo más alarmante llegó desde la sala VOR. Sorprendentemente, y pese a la claridad de las imágenes, el árbitro no fue llamado al monitor a revisar la jugada, validando la errónea decisión de campo y dejando desprotegido al conjunto donostiarra.

Vinicius volvió a asumir la responsabilidad en el 47', transformando el penalti en el 4-1 y dejando el partido sentenciado por la vía rápida. Una noche que debía decidirse por el fútbol acaba, nuevamente, bajo la sospecha de la actuación arbitral en el Bernabéu y otra acción incomprensible del VAR que siempre parece caer del mismo lado.