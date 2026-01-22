Vinicius supera a Fermín en el MVP de la Champions

La penúltima jornada de la UEFA Champions League dejó varios grandes protagonistas en los equipos españoles. Fermín, Robert Navarro, Vinicius Júnior y Luis Suárez, ex del Almería, fueron los cuatro nominados a jugador de la semana por la UEFA. Un premio que ha terminado ganando el brasileño del Real Madrid.

El extremo fue clave en la victoria abultada del conjunto blanco ante el Mónaco. Tres puntos que lo dejan prácticamente en el top-8 y tendrían que suceder muchas cosas para que los de Álvaro Arbeloa tuviesen que jugar el playoff de la Champions. Vini hizo dos asistencias, marcó un tanto y provocó un gol en propia puerta. Un gran encuentro del brasileño que no festejó su gol con su hinchada tras la gran pitada que recibió en Liga ante el Levante.

En clave azulgrana, Fermín fue clave en el FC Barcelona con dos tantos para dar la vuelta al marcador en Praga y su aportación terminó siendo clave para sacar tres puntos muy importantes en la fase Liga de la competición. El Barça necesita ganar y esperar los resultados de varios rivales para saber si estará en octavos de manera directa, aunque la situación azulgrana es mucho más favorable ahora que antes del inicio de la jornada europea.

El jugador de El Campillo fue clave para ello marcando dos golazos. El primero tras un buen pase de Frenkie de Jong y el segundo con un zapatazo desde la frontal del área. Otro MVP más en Champions que suma Fermín a sus vitrinas personales.

Robert Navarro también se convirtió en el héroe del Athletic Club ante el Atalanta. El catalán marcó el tercer gol vasco que terminó dando la victoria a los de Valverde y asistió en los otros dos. Por su parte, Luis Suárez anotó un doblete para tumbar al PSG con el Sporting de Portugal. Finalmente, la clasificación del MVP europeo ha sido:

1- Vinicius Jr 2- Luis Suárez 3- Fermín 4- Robert Navarro

Además de los cuatro mencionados, el once ideal de la semana termina así: Tzolakis (Olympiakos), Jafarguliyev (Qarabag), Van Dijk (Liverpool), Gundersen (Bodo-Glimt), Pedro Porro (Spurs), Thuram (Juventus), Vinicius (Real Madrid), Robert Navarro (Athletic Club), Fermín (FC Barcelona), Simeone (Atlético de Madrid) y Luis Suárez (Sporting Portugal).